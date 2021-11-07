Tesla збільшила запас ходу найпопулярніших моделей
Компанія Ілона Маска збільшила запас ходу для двох своїх найпопулярніших моделей – Tesla Model 3 та Tesla Model Y
Tesla збільшила запас ходу двох своїх бестселерів – седана Model 3 та кросовера Model Y. Про це повідомляє видання Electrek.
Відтепер, Model 3 у комплектації Standard Range Plus може проїхати на одному заряді 437 км. Раніше запас ходу цієї моделі становив 421 км.
Для комплектації Model 3 Long Range запас ходу збільшився з 568 км до 576 км.
Виробник також підвищив запас ходу у моделі Model Y у комплектації Long Range. Для версії на 19-дюймових дисках він збільшився з 524 км до 531 км.
На 20-дюймових дисках автомобіль проїде 512 км.
За рахунок чого вдалося збільшити запас ходу вказаних моделей електромобілів, компанія не повідомляє. Можливо, це пов’язано з переходом на нові батареї.
Цього року Tesla втратила статус виробника електромобілів з найбільшим запасом ходу. Хто став новим лідером – дивіться за цим посиланням.
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