Tesla збільшила запас ходу найпопулярніших моделей

Компанія Ілона Маска збільшила запас ходу для двох своїх найпопулярніших моделей – Tesla Model 3 та Tesla Model Y

Tesla збільшила запас ходу двох своїх бестселерів – седана Model 3 та кросовера Model Y. Про це повідомляє видання Electrek.

Відтепер, Model 3 у комплектації Standard Range Plus може проїхати на одному заряді 437 км. Раніше запас ходу цієї моделі становив 421 км.

Для комплектації Model 3 Long Range запас ходу збільшився з 568 км до 576 км.

Виробник також підвищив запас ходу у моделі Model Y у комплектації Long Range. Для версії на 19-дюймових дисках він збільшився з 524 км до 531 км.

На 20-дюймових дисках автомобіль проїде 512 км.

За рахунок чого вдалося збільшити запас ходу вказаних моделей електромобілів, компанія не повідомляє. Можливо, це пов’язано з переходом на нові батареї.

Цього року Tesla втратила статус виробника електромобілів з найбільшим запасом ходу. Хто став новим лідером – дивіться за цим посиланням.