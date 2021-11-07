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    Tesla збільшила запас ходу найпопулярніших моделей

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    Найпопулярніший електромобіль Tesla отримав збільшений запас ходу - Tesla збільшила запас ходу найпопулярніших моделей
    Найпопулярніший електромобіль Tesla отримав збільшений запас ходу
    фото з відкритих джерел

    Компанія Ілона Маска збільшила запас ходу для двох своїх найпопулярніших моделей – Tesla Model 3 та Tesla Model Y

    Tesla збільшила запас ходу двох своїх бестселерів – седана Model 3 та кросовера Model Y. Про це повідомляє видання Electrek.

    Відтепер, Model 3 у комплектації Standard Range Plus може проїхати на одному заряді 437 км. Раніше запас ходу цієї моделі становив 421 км.

    Для комплектації Model 3 Long Range запас ходу збільшився з 568 км до 576 км.

    Виробник також підвищив запас ходу у моделі Model Y у комплектації Long Range. Для версії на 19-дюймових дисках він збільшився з 524 км до 531 км.

    На 20-дюймових дисках автомобіль проїде 512 км.

    За рахунок чого вдалося збільшити запас ходу вказаних моделей електромобілів, компанія не повідомляє. Можливо, це пов’язано з переходом на нові батареї.

    Цього року Tesla втратила статус виробника електромобілів з найбільшим запасом ходу. Хто став новим лідером – дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі Tesla
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    Tesla збільшила запас ходу найпопулярніших моделей