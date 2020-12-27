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    Мережею шириться відео американця, що прибирає сніг з допомогою вогнемета

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    Фото з відкритих джерел - Мережею шириться відео американця, що прибирає сніг з допомогою вогнемета
    Фото з відкритих джерел

    Видовищні кадри зняті у штаті Кентуккі, що потерпає від снігопадів

    Оригінальним чином вирішив розчистити подвірʼя власного дому від снігу мешканець американського штату Кентуккі. Для розв'язання проблеми він використав вогнемет. Відео того, як чоловік прибирав сніг незабаром зʼявилося у мережі. Його опублікувавна своїй сторінці у Twitter сусід американця.

    На записі видно, як мешканець США взяв в руки вогняне приладдя і з його допомогою в стислі терміни прибрав сніг з власного двору. «Деякі використовують лопату, інші – вогнемет», – зазначив автор ролика у коментарі до допису.

    Відповідне відео почали активно поширювати користувачі соцмереж.

    Раніше повідомлялося про те, що сильний зимовий шторм накрив східне узбережжя США, через сильний снігопад близько ста тисяч будинків залишилися в різдвяну ніч без електрики.

    Теги: США Twitter снігопад
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