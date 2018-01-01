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    Мюнхенська конференція з безпеки: діалог без результату

    Цьогоріч головні теми Мюнхенської конференції з безпеки, принаймні так анонсували на її початку – Україна, Сирія та Північна Корея та Росія.
    В контексті України ключовою стала тема миротворців. Втім зустріч «нормандської четвірки» з цього приводу не відбулась, зустріч голів українського та російського МЗС Лаврова та Клімкіна виявилась безрезультатною, а зал під час виступу українського президента Петра Порошенка був заповнений лише наполовину. [READ_MORE] Читайте
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    <span>Мюнхенська конференція з безпеки</span>
    Мюнхенська конференція з безпеки

    Цьогоріч головні теми Мюнхенської конференції з безпеки, принаймні так анонсували на її початку – Україна, Сирія та Північна Корея та Росія.

    В контексті України ключовою стала тема миротворців. Втім зустріч «нормандської четвірки» з цього приводу не відбулась, зустріч голів українського та російського МЗС Лаврова та Клімкіна виявилась безрезультатною, а зал під час виступу українського президента Петра Порошенка був заповнений лише наполовину.

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    Джерело: Радіо Свобода

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    МЗС Росія Сирія Північна Корея Мюнхенська конференція з безпеки миротворці
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