На Чукотці вибухнула російська воєнна база

Всього було знищено 85 різних споруд

На Чукотці сапери за допомогою серії спрямованих вибухів знесли казарми, склади та інші будівлі, які не використовуються Міністерством оборони Росії. Всього було знищено 85 різних споруд. Операція пройшла ще 23 грудня, але відео унікальною інженерною операції було оприлюднено нещодавно. Для знесення військового містечка було потрібно більше 12



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього було знищено 85 різних споруд

На Чукотці сапери за допомогою серії спрямованих вибухів знесли казарми, склади та інші будівлі, які не використовуються Міністерством оборони Росії. Всього було знищено 85 різних споруд.

Операція пройшла ще 23 грудня, але відео унікальною інженерною операції було оприлюднено нещодавно.

Для знесення військового містечка було потрібно більше 12 тонн вибухових речовин, в тому числі тротил і стандартні заряди на основі пластичних речовин.