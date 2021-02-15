На Прикарпатті палаючу аптеку рятували снігом (відео)

Перехожі рятували приміщення тим, що було під руками

В Івано-Франківську на перехресті вулиць Вовчинецької і Трачів спалахнула пожежа в аптеці. Перехожі намагалися загасити вогонь снігом. Відео події опубліковане в соцмережах.

Повідомляється, що спочатку загорілася вивіска аптеки, пізніше полум'я перекинулося на сходинки. Гасити вогонь почали перехожі за допомогою сніжок допоки не приїхали рятувальники.

А в Києві стався черговий випадок, коли хаотично припарковані автомобілі не дали можливість вчасно під'їхати рятувальним службам аби загасити пожежу у квартирі.