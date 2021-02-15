На Прикарпатті палаючу аптеку рятували снігом (відео)
Перехожі рятували приміщення тим, що було під руками
В Івано-Франківську на перехресті вулиць Вовчинецької і Трачів спалахнула пожежа в аптеці. Перехожі намагалися загасити вогонь снігом. Відео події опубліковане в соцмережах.
Повідомляється, що спочатку загорілася вивіска аптеки, пізніше полум'я перекинулося на сходинки. Гасити вогонь почали перехожі за допомогою сніжок допоки не приїхали рятувальники.
А в Києві стався черговий випадок, коли хаотично припарковані автомобілі не дали можливість вчасно під'їхати рятувальним службам аби загасити пожежу у квартирі.
Нагадаємо, восени через щільно запарковані автомобілі на вул. Сікорського, 4, рятувальники тривалий час не могли підігнати до палаючого будинку потрібну техніку.Лише через півтори години після початку пожежі до будинку змогла під'їхати техніка, здатна гасити пожежу на великій висоті. Нагадаємо, що пожежа виникла у квартирі на 24 поверсі. Одна квартира повністю вигоріла, загинула людина.
Нагадаємо, восени через щільно запарковані автомобілі на вул. Сікорського, 4, рятувальники тривалий час не могли підігнати до палаючого будинку потрібну техніку.Лише через півтори години після початку пожежі до будинку змогла під'їхати техніка, здатна гасити пожежу на великій висоті. Нагадаємо, що пожежа виникла у квартирі на 24 поверсі. Одна квартира повністю вигоріла, загинула людина.