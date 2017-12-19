Нетерплячий пасажир літака Ryanair вийшов через аварійний вихід і пішов на крило
- Сьогодні, 19:30
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Пасажира, 57-річного громадянина Польщі, арештували
В аеропорту Малага-Коста-дель-Соль пасажир Ryanair не захотів чекати дозволу на вихід із салону літака після приземлення та скористався аварійним виходом. Чоловік вийшов на крило літака.
Нетерплячого пасажира, 57-річного громадянина Польщі, арештували.
Пасажир засмутився через те, що польоти на Новий рік до Великої Британії запізнювалися на годину, до того ж, йому довелося чекати на літак у Малазі (місто на півдні Іспанії).
Фернандо дель Валье Вільялобос, який знімав на відео прогулянку поляка по крилу літака, поділився матеріалами на Facebook.
Прес-секретар Ryanair сказав: «Це порушення безпеки аеропорту відбулося після посадки в аеропорту Малаги 1 січня. Поліцейські в аеропорту негайно заарештували пасажира».