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    Неймар знявся в іспанському кримінальному серіалі «Паперовий будинок»

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    Неймар знявся в іспанському кримінальному серіалі «Паперовий будинок»

    Сцени за участю Неймара були зняті ще на початку року

    Нападник «ПСЖ» Неймар повідомив, що взяв участь в новій частині популярного іспанського кримінального серіалу «Паперовий будинок». Бразильський гравець отримав роль в деяких епізодах нового сезону серіалу, який буде показаний на платформі Netflix. Сцени за участю Неймара були зняті ще на початку року.

    Раніше повідомлялося, що Неймар виявив бажання покинути «ПСЖ». У сезоні-2018/19 бразильський нападник взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, в яких став автором 23 забитих м'ячів, а також 13 результативних передач. Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року.

    Джерело: Чемпионат.com

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