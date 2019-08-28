Неймар знявся в іспанському кримінальному серіалі «Паперовий будинок»



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Сцени за участю Неймара були зняті ще на початку року

Нападник «ПСЖ» Неймар повідомив, що взяв участь в новій частині популярного іспанського кримінального серіалу «Паперовий будинок». Бразильський гравець отримав роль в деяких епізодах нового сезону серіалу, який буде показаний на платформі Netflix. Сцени за участю Неймара були зняті ще на початку року.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Раніше повідомлялося, що Неймар виявив бажання покинути «ПСЖ». У сезоні-2018/19 бразильський нападник взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, в яких став автором 23 забитих м'ячів, а також 13 результативних передач. Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року.

Джерело: Чемпионат.com