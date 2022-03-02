Безоружні українці зупиняють російські війська поблизу Мелітополя (відео)

Окупанти не очікували такого спротиву

Триває сьома доба повномасштабного вторгнення Росії. Українці, продовжують хоробро битися з окупантом.

Навіть цивільні та безоружні громадяни здатні на подвиги. Як жителі Мелітополя, що зупинили російські війська.

Нагадаємо, близько 400 добровольців зі Швеції готуються до вильоту в Україну, щоб захищати країну від російських загарбників і захищати глобальну безпеку.

«Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непоганий результат для маленької країни лише через кілька днів після оголошення набору військових добровольців. Інтернаціональний легіон в Україні може стати могутнім», – написав у Twitter Естлунд, який мешкає у Києві.