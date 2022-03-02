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    Безоружні українці зупиняють російські війська поблизу Мелітополя (відео)

    Люди хоробро кинулись на ворожу техніку - Безоружні українці зупиняють російські війська поблизу Мелітополя (відео)
    Люди хоробро кинулись на ворожу техніку
    скріншот з відео

    Окупанти не очікували такого спротиву

    Триває сьома доба повномасштабного вторгнення Росії. Українці, продовжують хоробро битися з окупантом.

    Навіть цивільні та безоружні громадяни здатні на подвиги. Як жителі Мелітополя, що зупинили російські війська.

    Нагадаємо, близько 400 добровольців зі Швеції готуються до вильоту в Україну, щоб захищати країну від російських загарбників і захищати глобальну безпеку.

    «Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непоганий результат для маленької країни лише через кілька днів після оголошення набору військових добровольців. Інтернаціональний легіон в Україні може стати могутнім», – написав у Twitter Естлунд, який мешкає у Києві.

    Теги: окупанти війна українці
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    Безоружні українці зупиняють російські війська поблизу Мелітополя (відео)