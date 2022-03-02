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    «Укрзалізниця» просить «Червоний хрест» допомогти з евакуацією людей з Волновахи

    «Укрзалізниця» просить «Червоний хрест» допомогти з евакуацією людей з Волновахи
    фото з відкритих джерел

    У місті - гуманітарна катастрофа

    «Укрзалізниця» звернулася до Міжнародного Комітету «Червоного Хреста» з проханням організувати зелений коридор у місто Волноваха. Про це компанія заявила у своєму Telegram-каналі.

    Ворог веде нещадні обстріли, жителі багато діб ховаються в укриттях без їжі, води і медикаментів, евакуація неможлива.

    Укрзалізниця готова дати вагони для евакуації мирного населення з Волновахи, якщо «Червоний Хрест» зможе узгодити проведення гуманітарного коридору.

    Нагадаємо, Польща, Болгарія, Грузія, Румунія та Туреччина пропускатимуть український транспорт без міжнародних дозволів.

    Також, напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився.

    Раніше, міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів.

    За останні п’ять днів в Україну повернулися 80 тис. українських громадян, переважна більшість яких – чоловіки.

    За даними ООН, вторгнення Росії спричинило появу вже понад пів мільйона біженців з України.

    Читайте також: «Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода
    Теги: Росія катастрофа війна Укрзалізниця червоний хрест Україна транспорт місто населення евакуація
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    «Укрзалізниця» просить «Червоний хрест» допомогти з евакуацією людей з Волновахи