«Укрзалізниця» просить «Червоний хрест» допомогти з евакуацією людей з Волновахи

У місті - гуманітарна катастрофа

«Укрзалізниця» звернулася до Міжнародного Комітету «Червоного Хреста» з проханням організувати зелений коридор у місто Волноваха. Про це компанія заявила у своєму Telegram-каналі.

Ворог веде нещадні обстріли, жителі багато діб ховаються в укриттях без їжі, води і медикаментів, евакуація неможлива.

Укрзалізниця готова дати вагони для евакуації мирного населення з Волновахи, якщо «Червоний Хрест» зможе узгодити проведення гуманітарного коридору.

Нагадаємо, Польща, Болгарія, Грузія, Румунія та Туреччина пропускатимуть український транспорт без міжнародних дозволів.

Також, напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився.

Раніше, міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів.

За останні п’ять днів в Україну повернулися 80 тис. українських громадян, переважна більшість яких – чоловіки.

За даними ООН, вторгнення Росії спричинило появу вже понад пів мільйона біженців з України.