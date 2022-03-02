Як отримати інсулін та які аптеки працюють у Києві

Якщо поблизу вас є одинокі хворі люди – дізнайтеся, чи потрібні їм ліки

Кияни, які хворі на цукровий діабет можуть придбати інсулін за електронним або паперовим рецептом. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, пише КМДА.

«Для людей, що потребують інсулінотерапії – це жеттєвонеобхідні ліки. Важливо, щоб вони володіли інформацією про те, які аптеки працюють і про те, що вони безвідмовно приймають як електронні так і паперові рецепти».

Валентина Гінзбург нагадала, що окрім інсулінів паперові рецепти наразі діють і на життєвонеобхідні ліки для хронічних хворих, а також препарати, які відпускаються по програмі «Доступні ліки». Таке рішення було прийнято МОЗ України, щоб гарантовано забезпечити ліками людей, які їх потребують на випадок, якщо через технічні збої формування електронного рецепту виявиться неможливим.

Отримати паперовий рецепт можна у лікаря, з яким підписано декларацію на обслуговування (в Центрах первинної-медико-санітарної допомоги), або у вузького спеціаліста (в Консультативно-діагностичних центрах). Для цього хворому або його представнику необхідно звернутися безпосередньо у заклад без попереднього запису, але з урахуванням вимог комендантської години.

Адреси аптечних закладів КП, що працюють 2 березня (просимо звернути увагу, що зважаючи на работу в умовах воєнного стану, перелік відкритих аптек може змінюватися з огляду на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами).

Аптека №125 пункт №1 вул. Підвисоцького, 4-А;

Аптека №27 вул. Богдана Хмельницького, 42 ІНСУЛІНИ;

Аптека №1 вул. Володимирська, 51/55 ІНСУЛІНИ;

Аптека №38 вул. Вацлава Гавела, 75 ІНСУЛІНИ;

Аптека №110 вул. Гарматна, 16/85;

Аптека №75 пр-т Перемоги, 104 ІНСУЛІНИ;

Аптека №59 пр-т Маяковського, 47 ІНСУЛІНИ;

Аптека №119 пр-т Маяковського,15 ІНСУЛІНИ;

Аптека №102 пункт №1 Харківське шосе 121;

Аптека №109 пункт №1 Краківська 13;

Аптека №104 Зодчих, 50;

Аптека №107 Вербицького, 5 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 64 Маршала Якубовського,6 ІНСУЛІНИ;

Аптека №40 Зої Гайдай, 5;

Аптека №7 Січових Стрільців, 10 ІНСУЛІНИ;

Аптека №57 Героїв Дніпра, 18;

Аптека №74 Маршала Тимошенка,14 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 44 Героїв Сталінграду, 27 ІНСУЛІНИ;

Аптека №126 Джона Маккейна, 35а;

Аптека № 35 Данили Щераківського, 32/38;

Аптека №87 Ревуцького, 16а ІНСУЛІНИ;

Аптека №102 Юрія Пасхаліна, 4/6 ІНСУЛІНИ;

Аптека №113 Юрія Гагаріна, 2/35 ІНСУЛІНИ;

Аптека №106 Березняківська, 8 ІНСУЛІНИ;

Аптека №109 Раїси Окіпної, 9 ІНСУЛІНИ;

Аптека №105 Миколайчука Івана 3 А;

Аптека №30 Алматинська, 103 /1 ІНСУЛІНИ

Аптека №55 Дніпроводська, 13/1;

Аптека №51 Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;

Аптека №79 бульвар Перова,15 ІНСУЛІНИ;

Аптека №63 Кубанської України, 26;

Аптека №17 пункт 1 проспект Лобановського,2 ІНСУЛІНИ

Аптека №54 Вацлава Гавела, 6/7А приміщення 10

Аптека №128 Героїв Севастополя, 44/10 ІНСУЛІНИ;

Аптека №77 Миропільська,1;

Аптека №81 пр-т Маяковського ,73;

Аптека №109 пункт 2 Ентузіастів 13-А;

Аптека №83 Драйзера,8;

Аптека №130 Щербаківського Данила,60 ІНСУЛІНИ;

Аптека №46 вул. Костянтинівська, 1/2 ІНСУЛІНИ;

Аптека №74 пункт №1 вул. Тимошенка, 14;

Аптека №51 пр-т Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;

Аптека №90 вул. Ісаакяна, 2 ІНСУЛІНИ;

Аптека №95 вул. Івана Виговського, 14;

Аптека №127 вул. Васильківська, 55;

Аптека №71 вул. Пшенична, 16;

Аптека № 3 пр-т Романа Шухевича, 2-В;

Аптека № 101 пр-т Соборності, 6.

Нагадаємо, 100 тисяч продуктових наборів виживання (перші 10 тисяч з яких буде відвантажено вже цього тижня) Фонд Ріната Ахметова передає до Києва.

Також, уряд збирає продовольчу допомогу. Куди звертатись тим, хто може долучитися.