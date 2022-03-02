Хто стає на захист України – отримає зброю. Парламент хоче спростити видачу вогнепальної зброї

В Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією

Авторами законопроєкту є народні депутати від президентської фракції «Слуга народу»

У середу, 2 березня на сайті Верховної Ради зареєстровано проєкт Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України». Авторами законопроєкту є група народних депутатів від президентської фракції «Слуга народу», повідомляє «Главком».

Цим документом парламент хоче врегулювати питання надання можливості отримати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї громадянами України, а також іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території України та виявили намір брати участь у захисті держави.

Водночас зазначена норма не поширюватиметься на військовослужбовців та осіб, які підлягають мобілізації.

При цьому отримання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї повинно бути максимально простим та швидким. Порядок отримання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї встановлюватиметься міністерством внутрішніх справ України.

Крім цього, автори законопроєкту прописали: цивільні особи не нестимуть відповідальності за застосування отриманої вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

Також цивільні особи зобов'язані повернути отриману ними вогнепальну зброю до органів Національної поліції України протягом 10 днів після закінчення дії воєнного стану в Україні.

Окремо Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради попередньо підтримало ідею видачі вогнепальної зброї громадянам. Зі свого боку додало, що в умовах воєнного стану вогнепальна зброя може бути застосована не лише проти агресора, а й у деяких інших випадках (наприклад, проти мародерів, які чинять опір при їх затриманні).

Іще науково-експертне управління наголосило, що наказ міністерства внутрішніх справ України про затвердження порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів не потребує державної реєстрації в міністерстві юстиції України.

Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.