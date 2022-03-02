Київ стоїть і стоятиме: Кличко опублікував нове звернення до киян (відео)

Кличко сказав, що ворог стягує сили все ближче до столиці

Міський голова столиці розповів про оборону міста

Мер Києва Віталій Кличко опублікував нове звернення до мешканців столиці та розповів про підготовки до оборони міста від російських окупантів. Відеозвернення було опубліковано у Telegram-каналі.

За його словами, ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої у Бучі й Гостомелі.

«Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам! Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися!» – заявив Кличко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою Київської військово-цивільної адміністрації генерала Володимира Жирнова.

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