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    Київ стоїть і стоятиме: Кличко опублікував нове звернення до киян (відео)

    Кличко&nbsp;сказав, що ворог стягує сили все ближче до столиці - Київ стоїть і стоятиме: Кличко опублікував нове звернення до киян (відео)
    Кличко сказав, що ворог стягує сили все ближче до столиці
    Фото з відкритих джерел

    Міський голова столиці розповів про оборону міста

    Мер Києва Віталій Кличко опублікував нове звернення до мешканців столиці та розповів про підготовки до оборони міста від російських окупантів. Відеозвернення було опубліковано у Telegram-каналі.

    За його словами, ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої у Бучі й Гостомелі.

    «Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам! Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися!» – заявив Кличко.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою Київської військово-цивільної адміністрації генерала Володимира Жирнова.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер Київщина Володимир Зеленський президент
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    Київ стоїть і стоятиме: Кличко опублікував нове звернення до киян (відео)