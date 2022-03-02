Уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань

За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки

Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань. За номером 1545 можна телефонувати щодо:

проблем з водопостачанням, водовідведенням, опаленням

пошкоджень інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури

евакуації та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну

потреб у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами

потреб у ліках

потреб у пальному

питань соціальних виплат, отримання пенсій

проблемних питань з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування

Урядова гаряча лінія працює цілодобово.

фото: Кабмін

Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell для заявників – безкоштовні.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії» +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.

Також відкрито державну гарячу лінію для бажаючих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони. Для дзвінків з України (безкоштовно) - 0 800 202 600

Для дзвінків з інших країн (номер також може використовуватись для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв’язку) - +380 44 237 00 02.

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