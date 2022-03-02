Уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань

Уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питаньграфіка
За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки
Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань. За номером 1545 можна телефонувати щодо:
- проблем з водопостачанням, водовідведенням, опаленням
- пошкоджень інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури
- евакуації та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну
- потреб у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами
- потреб у ліках
- потреб у пальному
- питань соціальних виплат, отримання пенсій
- проблемних питань з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування
Урядова гаряча лінія працює цілодобово.
Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell для заявників – безкоштовні.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії» +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.
Також відкрито державну гарячу лінію для бажаючих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони. Для дзвінків з України (безкоштовно) - 0 800 202 600
Для дзвінків з інших країн (номер також може використовуватись для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв’язку) - +380 44 237 00 02.