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    Уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань

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    Урядова гаряча лінія працює цілодобово - Уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань
    Урядова гаряча лінія працює цілодобово
    фото з відкритих джерел

    За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки

    Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань. За номером 1545 можна телефонувати щодо:

    • проблем з водопостачанням, водовідведенням, опаленням
    • пошкоджень інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури
    • евакуації та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну
    • потреб у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами
    • потреб у ліках
    • потреб у пальному
    • питань соціальних виплат, отримання пенсій
    • проблемних питань з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування

    Урядова гаряча лінія працює цілодобово.

    фото: Кабмін
    фото: Кабмін

    Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell для заявників – безкоштовні.

    Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії» +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.

    Також відкрито державну гарячу лінію для бажаючих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони. Для дзвінків з України (безкоштовно) - 0 800 202 600

    Для дзвінків з інших країн (номер також може використовуватись для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв’язку) - +380 44 237 00 02.

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    Теги: Кабмін соцвиплати Укрзалізниця червоний хрест Vodafone ліки уряд магазин харчування Київстар
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    Уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань