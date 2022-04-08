Окупанти панікують: готують передсмертні бажання своїм близьким (відео)

Нові перехоплення розмови загарбників

Служба безпеки України перехоплює все більше розмов окупантів, у яких відчувається приреченність.

Загарбники відкрито прощаються з рідними та дуже просять, аби їхні сини ніколи в житті не потрапили в російську армію.

Про це свідчать нові перехопленні розмови загарбників, які є в розпорядженні СБУ. Як ось цей рашист, який телефонує своїй дружині:

«– Как малой себя ведет?

– Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

– Как так сделать?

– Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу».

Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 чоловік, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто «покладуть». Так і каже : «У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...».

На заперечення дружини «Все будет хорошо и мы всех победим», каже: «….не слушайте новости. Ничего не слушайте, не смотрите. После 1 числа я понял, что ниче невозможно и ниче не будет».

«Рашисти самі вибрали таку долю. Це вони прийшли на нашу землю, це вони вбивають наших людей, ґвалтують жінок і дітей. За це всі вони будуть покарані!», − пообіцяли в СБУ.

Нагадаємо, під час моніторингу соціальних мереж оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області виявили 49-річну черкащанку, яку допомагала російським окупантам.

Жінка на своїй сторінці в одній з соціальних мереж розміщувала публікації та публічно підтримувала політику РФ.