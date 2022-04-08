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    Окупанти панікують: готують передсмертні бажання своїм близьким (відео)

    Загарбники вже зрозуміли міць української армії - Окупанти панікують: готують передсмертні бажання своїм близьким (відео)
    Загарбники вже зрозуміли міць української армії
    з відкритих джерел

    Нові перехоплення розмови загарбників

    Служба безпеки України перехоплює все більше розмов окупантів, у яких відчувається приреченність.

    Загарбники відкрито прощаються з рідними та дуже просять, аби їхні сини ніколи в житті не потрапили в російську армію.

    Про це свідчать нові перехопленні розмови загарбників, які є в розпорядженні СБУ. Як ось цей рашист, який телефонує своїй дружині:

    «– Как малой себя ведет?

    – Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

    – Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

    – Как так сделать?

    – Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу».

    Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 чоловік, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто «покладуть». Так і каже : «У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...».

    На заперечення дружини «Все будет хорошо и мы всех победим», каже: «….не слушайте новости. Ничего не слушайте, не смотрите. После 1 числа я понял, что ниче невозможно и ниче не будет».

    «Рашисти самі вибрали таку долю. Це вони прийшли на нашу землю, це вони вбивають наших людей, ґвалтують жінок і дітей. За це всі вони будуть покарані!», − пообіцяли в СБУ.

    Нагадаємо, під час моніторингу соціальних мереж оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області виявили 49-річну черкащанку, яку допомагала російським окупантам.

    Жінка на своїй сторінці в одній з соціальних мереж розміщувала публікації та публічно підтримувала політику РФ.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти панікують: готують передсмертні бажання своїм близьким (відео)