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    Події в Україні

    Рашисти підписали ракети, якими обстріляли Краматорськ: «за детей Донбасса» (фото, відео)

    По вокзалу під час евакуації мирних мешканців запустили дві ракети - Рашисти підписали ракети, якими обстріляли Краматорськ: «за детей Донбасса» (фото, відео)

    По вокзалу під час евакуації мирних мешканців запустили дві ракети

    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Окупанти демонструють неймовірний цинізм і чинять нелюдські звірства

    Ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, вони підписали «за детей Донбасса». Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    За попередніми даними, щонайменше 30 осіб загинуло, понад 100 поранені.

    Також уже відомо, що серед загиблих в результаті ворожої атаки на Краматорськ є щонайменше дві дитини. Про це повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко під час телемарафону, наголосивши, що це лише попередні дані.

    «Обстріл стався 2 год тому, відомо станом на зараз 30 поранених, 27 загиблих, серед них двоє дітей. Це не всі цифри, вони будуть значно більші», – наголосила Ігнатченко.

    За уточненою інформацією, краматорський вокзал був атакований «Точкою- У».

    Як відомо, розстріл людей на вокзалі в Краматорську потрапив на відео (кадри 18+).

    Нагадаємо, за оперативними даними, більше 30 людей загинуло та понад 100 поранених внаслідок сьогоднішнього удару по вокзалу у Краматорську.

    Як повідомлялося, російські фашисти 8 квітня вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

    Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація вокзал #stoprussia
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    Рашисти підписали ракети, якими обстріляли Краматорськ: «за детей Донбасса» (фото, відео)