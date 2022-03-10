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    Думки вголос

    Почався найбільш неприємний і паскудний період війни…

    Треба зберігати пильність до останнього дня війни - Почався найбільш неприємний і паскудний період війни…
    Треба зберігати пильність до останнього дня війни
    з відкритих джерел

    Фронти стабілізувалися, а люди втомилися

    Коли немає щоденної ейфорії від подвигів, а відео спалених колон і розкаянних полонених стає не подією, а буденністю.

    Коли локальні перемоги, яких вистачає, по емоційному заряду не йдуть у жодне порівняння з історіями захисників Зміїного чи аеропорту Гостомеля.

    Коли думаєш не по контр-наступ, а про те, як врятувати мешканців Маріуполя.

    Коли надії, що санкції проти країни-агресора розбудять сумління її громадян або завтра її розвалять, не збуваються. Бо не могли збутися в принципі.

    Коли західноукраїнські області переповнені біженцями, а полиці магазинів навіть у відносно спокійних регіонах заповнені все менше.

    І у цій ситуації головне «не втомитися». Бо саме на це і розраховує ворог, скидаючи чергові бомби на цивільних.

    Зрозуміти, що війна − це, здебільшого, не подвиги, а кров, сльози, біль і страждання.

    Зрозуміти, що війна не закінчиться завтра чи через місяць, а закінчиться невідомо коли.

    Але наша поразка почнеться тоді, коли ми пустимо в себе «усталость от войни».

    Тому цього ніяк допустити не можна.

    Джерело: блог Олександра Черненка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна українці #stoprussia
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    Почався найбільш неприємний і паскудний період війни…