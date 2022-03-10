Почався найбільш неприємний і паскудний період війни…
Фронти стабілізувалися, а люди втомилися
Коли немає щоденної ейфорії від подвигів, а відео спалених колон і розкаянних полонених стає не подією, а буденністю.
Коли локальні перемоги, яких вистачає, по емоційному заряду не йдуть у жодне порівняння з історіями захисників Зміїного чи аеропорту Гостомеля.
Коли думаєш не по контр-наступ, а про те, як врятувати мешканців Маріуполя.
Коли надії, що санкції проти країни-агресора розбудять сумління її громадян або завтра її розвалять, не збуваються. Бо не могли збутися в принципі.
Коли західноукраїнські області переповнені біженцями, а полиці магазинів навіть у відносно спокійних регіонах заповнені все менше.
І у цій ситуації головне «не втомитися». Бо саме на це і розраховує ворог, скидаючи чергові бомби на цивільних.
Зрозуміти, що війна − це, здебільшого, не подвиги, а кров, сльози, біль і страждання.
Зрозуміти, що війна не закінчиться завтра чи через місяць, а закінчиться невідомо коли.
Але наша поразка почнеться тоді, коли ми пустимо в себе «усталость от войни».
Тому цього ніяк допустити не можна.
Джерело: блог Олександра Черненка