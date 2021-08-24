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    Перша леді привітала українців з Днем Незалежності зворушливим відео

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    &laquo;Улюблена Україно, я рада вітати тебе з 30-ю річницею незалежності&raquo;, - написала Олена Зеленська - Перша леді привітала українців з Днем Незалежності зворушливим відео
    «Улюблена Україно, я рада вітати тебе з 30-ю річницею незалежності», - написала Олена Зеленська
    Фото: 1+1

    «Ти, моя рідна земле, даєш нам сили йти лише вперед і долати найважчі перепони»

    Перша леді України Олена Зеленська у себе в Instagram опублікувала привітання з нагоди святкування Дня Незалежності: теплі слова у тексті привітання вона проілюструвала відео.

    Зеленська написала: «Улюблена Україно, я рада вітати тебе з 30-ю річницею незалежності. Ти – сповнена натхнення, велика і різноманітна, а для мене особисто – завжди найкраща. Ти, моя рідна земле, даєш нам сили йти лише вперед і долати найважчі перепони. Зі святом усіх нас!».

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    Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

    Як писав «Главком», на урочистості до Дня Незалежності перша леді країни Зеленська обрала скромний та стильний образ. Вона вбралася у білу сорочку з класичним комірцем та об’ємною вишивкою білим кольором, а також білу спідницю-міді. Перша леді не перенавантажувала образ яскравими аксесуарами, натомість віддала перевагу лаконічним сережкам-гвіздкам. Зеленська також обрала скромний макіяж, а волосся розпустила.

    У вівторок, 24 серпня 2021 року, Україна відзначає День Незалежності – 30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України. Святкування ювілейного для України Дня Незалежності є особливо масштабним. Воно охоплює понад 150 святкових заходів по всій країні за участі делегацій кількох десятків країн та міжнародних організацій. Спільне гасло всіх офіційних урочистостей – «Ти в мене єдина».

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    Теги: День Незалежності Україна Instagram Олена Зеленська перша леді
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    Перша леді привітала українців з Днем Незалежності зворушливим відео