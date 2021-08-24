Лаконічно та стильно. У що вбралася Олена Зеленська на День Незалежності (фото)

Олена Зеленська не зраджує традиціям у виборі святкового одягу

На урочистості до Дня Незалежності перша леді країни Олена Зеленська обрала скромний та стильний образ. Вона вбралася у білу сорочку з класичним комірцем та об’ємною вишивкою білим кольором, а також білу спідницю-міді. Перша леді не перенавантажувала образ яскравими аксесуарами, натомість віддала перевагу лаконічним сережкам-гвіздкам. Зеленська також обрала скромний макіяж, а волосся розпустила.

Перша леді у традиційному для себе білому ансамблі. Фото Цензор

Зазначимо, що перша леді не зрадила власній традиції, адже перед тим два роки поспіль на День Незалежності вона також віддавала перевагу білому вбранню та розпущеному волоссю. Так, у 2019-у вона з’явилась на публіці у приталеній сукні-міді білого кольору з поясом на талії. Білий ансамбль вона доповнила ніжною прикрасою – стрічкою синьо-жовтого кольору.

Олена Зеленська на урочистостях до Дня Незалежності у 2019-у. Фото ОП

Минулого року на Свято Зеленська також вбралася у білий одяг: у вишиванку білим по білому від дизайнера Артема Климчука, спідницю-олівець довжини міді і прикрасами від українського бренду GUNIA Project. Зачіска була та сама: розпущене волосся.

Образ першої леді у 2020 році. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вже третій рік поспіль одягається на День Незалежності однаково: класичний темний костюм, біла сорочка та темна однотонна краватка.

У вівторок, 24 серпня 2021 року, Україна відзначає День Незалежності –30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України.

Святкування ювілейного для України Дня Незалежності є особливо масштабним. Воно охоплює понад 150 святкових заходів по всій країні за участі делегацій кількох десятків країн та міжнародних організацій. Спільне гасло всіх офіційних урочистостей – «Ти в мене єдина».