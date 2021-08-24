Лаконічно та стильно. У що вбралася Олена Зеленська на День Незалежності (фото)
Олена Зеленська не зраджує традиціям у виборі святкового одягу
На урочистості до Дня Незалежності перша леді країни Олена Зеленська обрала скромний та стильний образ. Вона вбралася у білу сорочку з класичним комірцем та об’ємною вишивкою білим кольором, а також білу спідницю-міді. Перша леді не перенавантажувала образ яскравими аксесуарами, натомість віддала перевагу лаконічним сережкам-гвіздкам. Зеленська також обрала скромний макіяж, а волосся розпустила.
Зазначимо, що перша леді не зрадила власній традиції, адже перед тим два роки поспіль на День Незалежності вона також віддавала перевагу білому вбранню та розпущеному волоссю. Так, у 2019-у вона з’явилась на публіці у приталеній сукні-міді білого кольору з поясом на талії. Білий ансамбль вона доповнила ніжною прикрасою – стрічкою синьо-жовтого кольору.
Минулого року на Свято Зеленська також вбралася у білий одяг: у вишиванку білим по білому від дизайнера Артема Климчука, спідницю-олівець довжини міді і прикрасами від українського бренду GUNIA Project. Зачіска була та сама: розпущене волосся.
Президент Володимир Зеленський вже третій рік поспіль одягається на День Незалежності однаково: класичний темний костюм, біла сорочка та темна однотонна краватка.
У вівторок, 24 серпня 2021 року, Україна відзначає День Незалежності –30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України.
Святкування ювілейного для України Дня Незалежності є особливо масштабним. Воно охоплює понад 150 святкових заходів по всій країні за участі делегацій кількох десятків країн та міжнародних організацій. Спільне гасло всіх офіційних урочистостей – «Ти в мене єдина».