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    Зеленський: Україна відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав

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    Володимир Зеленський на параді до Дня Незалежності - Зеленський: Україна відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав
    Володимир Зеленський на параді до Дня Незалежності
    Фото: glavcom.ua

    Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже у нас – віковий досвід боротьби за свободу, наголосив президент

    Україна відбулась, посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав і впевнено дивиться у майбутнє. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності.

    «30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: Україна відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже у нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна Україно! Ми тебе не підведемо!», – зазначив президент.

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

    У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

    Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

    Нагадаємо, Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.

    Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.

    18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

    Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

    Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

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    Теги: День Незалежності Володимир Зеленський Україна
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    Зеленський: Україна відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав