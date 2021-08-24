Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята
Президент наголосив, що ми молода країна з тисячолітньою історією
Під час урочистостей на Майдані Незалежності з нагоди 30-річчя Незалежності президент Володимир Зеленський підписав спеціальний указ про заснування нового свята – Дня Української державності.
«Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недарма називають місцем, де все починається… Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – в день хрещення Київської Русі – України», – сказав Зеленський.
Він додав, що ми молода країна з тисячолітньою історією.
«Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі-України. Ми не сироти і не знайди, ми нащадки могутньої країни.… Ми спадкоємці державності, які існувала понад тисячу років тому», – заявив Зеленський, нагадавши про історію українських символів – тризуба, Конституції, мови, українського війська – ще до проголошення Незалежності в 1991 році.
Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.
У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.
Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».
Нагадаємо, Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.
Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.
18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.
Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.
Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.
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