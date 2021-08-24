  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Просто на&nbsp;Майдані Володимир Зеленський підписав спеціальний указ про заснування Дня Української державності - Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята
    Просто на Майдані Володимир Зеленський підписав спеціальний указ про заснування Дня Української державності
    Фото: glavcom.ua

    Президент наголосив, що ми молода країна з тисячолітньою історією

    Під час урочистостей на Майдані Незалежності з нагоди 30-річчя Незалежності президент Володимир Зеленський підписав спеціальний указ про заснування нового свята – Дня Української державності.

    «Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недарма називають місцем, де все починається… Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – в день хрещення Київської Русі – України», – сказав Зеленський.

    Він додав, що ми молода країна з тисячолітньою історією.

    «Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі-України. Ми не сироти і не знайди, ми нащадки могутньої країни.… Ми спадкоємці державності, які існувала понад тисячу років тому», – заявив Зеленський, нагадавши про історію українських символів – тризуба, Конституції, мови, українського війська – ще до проголошення Незалежності в 1991 році.

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

    У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

    Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

    Нагадаємо, Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.

    Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.

    18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

    Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

    Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

    Читайте також:
    Теги: свята День Незалежності хрещення Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята