Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята

Просто на Майдані Володимир Зеленський підписав спеціальний указ про заснування Дня Української державності

Просто на Майдані Володимир Зеленський підписав спеціальний указ про заснування Дня Української державності

Президент наголосив, що ми молода країна з тисячолітньою історією

Під час урочистостей на Майдані Незалежності з нагоди 30-річчя Незалежності президент Володимир Зеленський підписав спеціальний указ про заснування нового свята – Дня Української державності.

«Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недарма називають місцем, де все починається… Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – в день хрещення Київської Русі – України», – сказав Зеленський.

Він додав, що ми молода країна з тисячолітньою історією.

«Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі-України. Ми не сироти і не знайди, ми нащадки могутньої країни.… Ми спадкоємці державності, які існувала понад тисячу років тому», – заявив Зеленський, нагадавши про історію українських символів – тризуба, Конституції, мови, українського війська – ще до проголошення Незалежності в 1991 році.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

Нагадаємо, Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.

18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.