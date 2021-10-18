  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Поліція Львова шукає жінку, яка посеред ночі пофарбувала бордюри (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо жінку впізнають, з неї можуть стягнути матеріальну компенсацію, адже тепер комунальникам доведеться купити сіру фарбу і перефарбувати бордюри - Поліція Львова шукає жінку, яка посеред ночі пофарбувала бордюри (відео)

    Якщо жінку впізнають, з неї можуть стягнути матеріальну компенсацію, адже тепер комунальникам доведеться купити сіру фарбу і перефарбувати бордюри

    скріншот з відео

    Невідома жінка пофарбувала бордюри на площі Митній у три кольори: білий, блакитний і бірюзовий

    Невідома жінка пофарбувала бордюри на площі Митній в центрі Львова у різні кольори. Жінка працювала пізно вночі, вочевидь, щоб її не помітили працівники комунальних служб. Тепер ж кольорові бордюри мають перефарбувати у сірий колір, а жінку шукатиме поліція, пише Zaxid.net.

    Заступниця керівника Личаківської районної адміністрації Оксана Пригода рорзповіла ЗМІ, що в ніч з на 16 жовтня невідома жінка пофарбувала бордюри на площі Митній у три кольори: білий, блакитний і бірюзовий.

    «В суботу відповідальний черговий по району виявив пофарбування бордюрів зі сторони як нашого, так і Галицького району. Ми почали з’ясовувати, тому що кольори незвичні для нашого міста. Потім завдяки камерам спостереження нам вдалося з’ясувати, що невідома жінка в районі з 22:00 до 1:00 ночі розфарбувала у різні кольори бордюри», – розповіла чиновниця.

    фото: zaxid.net
    фото: zaxid.net

    На відео з міської камери спостереження, яке вдалося отримати виданню, видно, як невідома жінка, тримаючи у руках відерце з фарбою, розфарбовує бордюр на початку вул. Личаківської. При цьому вона доволі ретельно профарбовує кожен відділок бордюру, іноді по кілька разів поправляє неточності.

    Ідентифікувати жінку на відеозаписі працівникам районної адміністрації наразі не вдалося. Личаківська райадміністрація звернулась через цей випадок у поліцію. Якщо жінку впізнають, з неї можуть стягнути матеріальну компенсацію, адже тепер комунальникам доведеться купити сіру фарбу і перефарбувати бордюри у колір бетону.

    Раніше стало відомо, що у Львові вводять жорсткий карантин.

    Також відсьогодні Львів посилює локдаун: заборонено роботу нічних клубів.

    Теги: Національна поліція України дороги Львів жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція Львова шукає жінку, яка посеред ночі пофарбувала бордюри (відео)