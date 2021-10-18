В Ірпені активісти пікетували будинок ромів, які побили учасника АТО (фото)

На місці акції протесту в Ірпені працювала поліція та спецпризначенці

15 жовтня ввечері в Ірпені по вулиці Шевченка біля однієї із кав'ярень трапилася конфліктна ситуація, під час якої двоє осіб ромської народності 16 та 17 років завдали ударів 22-річному учаснику АТО.

На місці працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

17 жовтня близько 15:00 на одній із вулиць Ірпеня біля будинку ромів розпочалася акція близько 50 громадських активістів.

Біля будинку ромів зібралися близько 50 активістів Фото: Нацполіція

Як повідомила на своїй сторінці у Facebookдепутатка Бучанської міської ради Михайлина Скорик-Шкарівська, в акції взяли участь представники «С-14», «Свободи», «Правого сектора» та «Національного корпусу». За її словами, вони спровокували етноатаку на ромів.

На місці працювали працівники Бучанського районного управління поліції, управління превентивної діяльності, поліція діалогу, спецпризначенці. Також на місці події перебувало керівництво поліції Київщини.

Ввечері 17 жовтня захід закінчився. У поліції повідомили, що громадська акція в Ірпені пройшла без порушень правопорядку.

Нагадаємо, 3 жовтня на зупинці громадського транспорту у селищі Торчин Волинської області кілька п’яних чоловіків жорстоко побили ветерана АТО. Поліція їх розшукала і вони в присутності місцевих мешканців попросили вибачення у військового та привселюдно розкаялись.