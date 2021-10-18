Львів посилює локдаун: заборонено роботу нічних клубів

Заклади харчування у Львові можуть працювати виключно до 23 годин

У Львові комісія з надзвичайних ситуацій затвердила новий протокол для перевірок у закладах, продовжила години роботи центрів вакцинації та заборонила працювати нічним клубам. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.

«Маємо протокол для перевірки закладів, які здійснюють господарську діяльність. Прошу всіх керівників взяти до уваги та дотримуватись цих правил. Через різке збільшення охочих вакцинуватись продовжуємо години роботи центрів для вакцинації. Нічним клубам працювати заборонено. Усі заклади харчування можуть працювати виключно до 23 години. Бережіть себе, будь ласка», – заявив міський голова Львова.

До повідомлення він долучив протокол для перевірки роботи закладів.

Раніше стало відомо, що у Львові вводять жорсткий карантин.

До слова, у Херсоні закінчилися місця для Covid-інфікованих: пацієнтів везуть в інші міста. А мешканці «Дніпра», який з понеділка, 18 жовтня, перейшов в «червону» зону карантину, масово кинулися у центри вакцинації.

Також мер «червоної» Одеси попросив центральну владу допомогти з медиками. Зазначимо, головний санлікар спрогнозував спад хвилі Covid-19 в Україні.

Як відомо, Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%. Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.