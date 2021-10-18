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    Під Києвом молодик до смерті побив учасника АТО (фото)

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    Медикам не вдалося врятувати життя чоловіку - Під Києвом молодик до смерті побив учасника АТО (фото)
    Медикам не вдалося врятувати життя чоловіку
    Фото: Нацполіція

    За підозрою у вбивстві чоловіка поліція затримала 24-річного уродженця Кропивницького

    14 жовтня о 23:53 в селищі Петропавлівська Борщагівка по вулиці Кільцева Дорога було виявлено чоловіка без свідомості. На місце події оперативно прибула група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції. №5 (с. Чайки) Бучанського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Попри те, що у чоловіка був відсутній пульс та дихання, поліцейські і медиками доклали максимум зусиль, щоб реанімувати його, але отримані травми виявились несумісними з життям.

    Поліція з’ясувала, що на 44-річного учасника АТО скоїв раптовий напад агресивно налаштований перехожий, який наніс чоловіку кілька ударів руками і ногами, в тому числі в область голови, після чого намагався зникнути з місця події.

    За скоєння даного злочину згодом був затриманий 24-річний уродженець міста Кропивницький. Поліція встановила, що на Київщині він працював у кав’ярні, займався бойовими мистецтвами. Нині підозрюваний є підсудним у ще одному кримінальному провадженні, яке розглядається на Кіровоградщині, щодо скоєння грабежу.

    За попередніми даними, молодик знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

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    Під Києвом молодик до смерті побив учасника АТО (фото)
    Під Києвом молодик до смерті побив учасника АТО (фото)
    Під Києвом молодик до смерті побив учасника АТО (фото)

    Поліцейські за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили млдлжику про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

    Наразі суд вже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

    Як повідомлялося, 15 жовтня ввечері в Ірпені по вулиці Шевченка біля однієї із кав'ярень трапилася конфліктна ситуація, під час якої двоє осіб ромської народності 16 та 17 років завдали ударів 22-річному учаснику АТО. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    17 жовтня будинок ромів в Ірпені пікетували близько 50 громадських активістів.

    3 жовтня на зупинці громадського транспорту у селищі Торчин Волинської області кілька п’яних чоловіків жорстоко побили ветерана АТО. Поліція їх розшукала і вони в присутності місцевих мешканців попросили вибачення у військового та привселюдно розкаялись.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство учасники АТО Київщина
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    Під Києвом молодик до смерті побив учасника АТО (фото)