Під Києвом молодик до смерті побив учасника АТО (фото)

За підозрою у вбивстві чоловіка поліція затримала 24-річного уродженця Кропивницького

14 жовтня о 23:53 в селищі Петропавлівська Борщагівка по вулиці Кільцева Дорога було виявлено чоловіка без свідомості. На місце події оперативно прибула група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції. №5 (с. Чайки) Бучанського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Попри те, що у чоловіка був відсутній пульс та дихання, поліцейські і медиками доклали максимум зусиль, щоб реанімувати його, але отримані травми виявились несумісними з життям.

Поліція з’ясувала, що на 44-річного учасника АТО скоїв раптовий напад агресивно налаштований перехожий, який наніс чоловіку кілька ударів руками і ногами, в тому числі в область голови, після чого намагався зникнути з місця події.

За скоєння даного злочину згодом був затриманий 24-річний уродженець міста Кропивницький. Поліція встановила, що на Київщині він працював у кав’ярні, займався бойовими мистецтвами. Нині підозрюваний є підсудним у ще одному кримінальному провадженні, яке розглядається на Кіровоградщині, щодо скоєння грабежу.

За попередніми даними, молодик знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили млдлжику про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наразі суд вже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, 15 жовтня ввечері в Ірпені по вулиці Шевченка біля однієї із кав'ярень трапилася конфліктна ситуація, під час якої двоє осіб ромської народності 16 та 17 років завдали ударів 22-річному учаснику АТО. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

17 жовтня будинок ромів в Ірпені пікетували близько 50 громадських активістів.

3 жовтня на зупинці громадського транспорту у селищі Торчин Волинської області кілька п’яних чоловіків жорстоко побили ветерана АТО. Поліція їх розшукала і вони в присутності місцевих мешканців попросили вибачення у військового та привселюдно розкаялись.