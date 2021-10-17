У Львові вводять жорсткий карантин

Карантинні заходи посилюють з 18 жовтня

Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) схвалила рішення про посилення карантинних заходів з 18 жовтня, повідомив на своїй сторінці в Facebook міський голова Андрій Садовий.

«Складні часи вимагають непростих і оперативних рішень. З 18 жовтня Львів буде жити за новими карантинними правилами», – написав Садовий.

Зокрема, школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Це саме стосується установ позашкільної освіти, зокрема музичних шкіл. Бібліотеки працюватимуть лише на видачу книг.

Крім того, схвалено рішення заборонити масові заходи, окрім тих, в яких учасники і організатори мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до початку заходу.

«Театри, музеї, кінотеатри, галереї, філармонія, органний зал працюють лише для відвідувачів із сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом. Кількість відвідувачів – не більше 50% від загальної кількості місць», – зазначив Садовий.

Він уточнив, що об’єктам торгівлі, перукарням, салонам краси і торгово-розважальним центрам дозволять працювати за умови вакцинації персоналу або наявності негативних ПЛР-тестів. Заповнюваність не може перевищувати половини від торговельних площ.

Установи громадського харчування зможуть працювати до 23:00 і за умови повної вакцинації персоналу або негативних ПЛР-тестів. Заповненість – до 50% від площ, не більше 4 осіб за столиком.

«Якщо протягом двох тижнів ситуація не стабілізується, то з першого листопада установи громадського харчування зможуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом», – зазначив мер Львова.

Він додав, що спортзали, готелі і хостели працюватимуть на таких же умовах – повна вакцинація персоналу і наявність ПЛР-тесту. При цьому заповнюваність спортзалів не може перевищувати 50% від площ.

Нагадаємо, станом на 17 жовтня, в Україні зафіксовано 11288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1086, медпрацівників – 154. Також за минулу добу госпіталізовано – 4747 осіб, летальних випадків – 219, одужало – 3541 особа.