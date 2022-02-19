Потужний шторм накрив Великобританію. Відео негоди

Атлантичний шторм «Юніс» валить дерева, перевертає катери та заважає посадці літаків

Через атлантичний шторм «Юніс», який вирує у Британії та Ірландії, залишилися знеструмленими десятки тисяч будинків, було скасовано багато авіарейсів, а також пошкоджено дах лондонського стадіону «O2», повідомляє Reuters.

Британська метеорологічна агенція попереджає про небезпечні наслідки шторму. Зазначається, що найбільше постраждав регіон Корнвел, а також узбережжя Вельсу, де понад 100 тис. людей залишилися без електрики після пошкодження ліній електромереж.

У Лондоні ураганний вітер пошкодив дах стадіону «О2», де проходили масштабні концерти таких виконавців, як The Rolling Stones. Метеорологи відзначають, що швидкість вітру сягає 196 км на годину.

Очевидці публікують у мережі відео руйнівного вітру, який буквально зносить людей із землі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Map of Europe (@map_of_europe)

Через погодні умови скасовано більшість авіарейсів, а також залізничне сполучення та пороми, зокрема пором між Дувром та французьким портом Кале.

Автор: The Telegraph

Зазначається, що востаннє «червоний» рівень штормового попередження був у листопаді 2021 року. Міністр надзвичайних ситуацій Деміан Гіндз заявив, що для усунення руйнівних наслідків шторму залучать військових.

Автор: Гнев Земли

Читайте також: