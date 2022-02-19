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    На тлі загрози вторгнення Британія переводить посольство з Києва до Львова

    Амбасада переїде слідом за багатьма диппредставництвами - На тлі загрози вторгнення Британія переводить посольство з Києва до Львова
    Амбасада переїде слідом за багатьма диппредставництвами
    фото з відкритих джерел

    Відділення посольства тимчасово переїжджає

    Уряд Великобританії прийняв рішення перенести своє посольство з Києва до Львова. Таке рішення було прийнято на тлі загрози вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

    «З січня 2022 року нарощування російських сил на кордонах України посилило загрозу військових дій. Відділення посольства Великобританії в Києві тимчасово переїжджає. Співробітники посольства працюють в офісі посольства Великобританії у Львові», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, кілька днів тому посол Британії та представник ЄС заявили, що залишаються у Києві.

    Як відомо, Італія прийняла рішення щодо роботи свого посольства у Києві. А ще Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві.

    Крім того, Посольство США буде тимчасово перенесено до Львова. До того ж.Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

    До слова, ексглава МЗС пояснив, чому американське посольство евакуювалось із Києва. Також Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

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    Теги: посольство Велика Британія уряд
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    На тлі загрози вторгнення Британія переводить посольство з Києва до Львова