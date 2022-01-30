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    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)

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    Снігопад в Естонії ускладнив авіаційний та дорожній рух - Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігопад в Естонії ускладнив авіаційний та дорожній рух
    фото: Sander Ilvest / Postimees

    В Естонії через бурю без світла залишилися десятки тисяч людей

    Снігопад в Естонії залишив близько 10 тис. домогосподарств без електрики, а також ускладнив авіаційне та дорожнє сполучення. Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія.

    Частину рейсів, що прямували до Таллінна, перенаправили в аеропорти сусідніх країн, частину вильотів скасували, повідомляється на сайті таллінського аеропорту.

    «Рейс авіакомпанії Ryanair Рим – Таллінн був перенаправлений до Вільнюса. Рейс LOT Варшава - Таллінн повернувся до Варшави. Рейс Ryanar Неаполь – Таллінн був перенаправлений до Риги. Рейс Lufthansa Франкфурт – Таллінн був перенаправлений до Риги», – розповіла фахівець із зв'язків із громадськістю талліннського аеропорту Яні Калласте порталу естонського телерадіомовлення ERR.

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    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)
    фото: Sander Ilvest / Postimees

    Про відключення електроенергії у свою чергу повідомила енергетична компанія Elektrilevi.

    На західному узбережжі Балтійського моря дме вітер до 25 м/с. Дороги, як місцевого значення, так і республіканські, частково закриті через мокрий сніг.

    За прогнозами місцевих синоптиків, вранці у неділю, 30 січня, очікується погіршення снігової обстановки та на сході країни.

    Поліція рекомендує по можливості відкласти поїздки, повідомляє ERR.

    До слова, 25 січня українка розповіла про поневіряння в аеропортах через закриту Туреччину.

    Губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікай у своєму Twitter повідомив, що через негоду у місті закрито автовокзали, деякі в'їзди, скорочено роботу державних установ.

    Раніше повідомлялося, що у світі вирує негода: люди борються з потужними хуртовинами. Авіарейси скасовуються, дерева падають і безліч сімей залишилося без електроенергії.

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    Теги: дороги Неаполь Естонія Стамбул аеропорт Ryanair снігопад вітер негода
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    Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)