Снігова буря атакувала Естонію (фото, відео)

Снігопад в Естонії ускладнив авіаційний та дорожній рух

В Естонії через бурю без світла залишилися десятки тисяч людей

Снігопад в Естонії залишив близько 10 тис. домогосподарств без електрики, а також ускладнив авіаційне та дорожнє сполучення. Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія.

Частину рейсів, що прямували до Таллінна, перенаправили в аеропорти сусідніх країн, частину вильотів скасували, повідомляється на сайті таллінського аеропорту.

«Рейс авіакомпанії Ryanair Рим – Таллінн був перенаправлений до Вільнюса. Рейс LOT Варшава - Таллінн повернувся до Варшави. Рейс Ryanar Неаполь – Таллінн був перенаправлений до Риги. Рейс Lufthansa Франкфурт – Таллінн був перенаправлений до Риги», – розповіла фахівець із зв'язків із громадськістю талліннського аеропорту Яні Калласте порталу естонського телерадіомовлення ERR.

Про відключення електроенергії у свою чергу повідомила енергетична компанія Elektrilevi.

На західному узбережжі Балтійського моря дме вітер до 25 м/с. Дороги, як місцевого значення, так і республіканські, частково закриті через мокрий сніг.

За прогнозами місцевих синоптиків, вранці у неділю, 30 січня, очікується погіршення снігової обстановки та на сході країни.

Поліція рекомендує по можливості відкласти поїздки, повідомляє ERR.

До слова, 25 січня українка розповіла про поневіряння в аеропортах через закриту Туреччину.

Губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікай у своєму Twitter повідомив, що через негоду у місті закрито автовокзали, деякі в'їзди, скорочено роботу державних установ.

Раніше повідомлялося, що у світі вирує негода: люди борються з потужними хуртовинами. Авіарейси скасовуються, дерева падають і безліч сімей залишилося без електроенергії.

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