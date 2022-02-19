Британія погодила з ЄС та G7 санкції проти Росії

Трасс висловила думку, що поступки не зупинять Москву від нападу, тому необхідно підтримати Україну

Велика Британія погодила з країнами «Великої сімки» (G7) та Європейським союзом санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Про це повідомила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Вона зазначила, що загострення ситуації на Донбасі в останні дні насторожує. На її думку, існує «дуже велика ймовірність, що це призведе до вторгнення» Росії.

«Поступки не зупинять Росію від вторгнення. Ми маємо показати силу, підтримавши Україну. Ми маємо забезпечити, щоб на випадок надзвичайної ситуації був готовий жорсткий пакет санкцій. Ці санкції ми вже погодили з нашими союзниками щодо G7 та ЄС, включаючи Німеччину», — заявила Трасс.

Як раніше повідомлялося, група сенаторів-республіканців внесла у верхню палату Конгресу США законопроєкт, що передбачає санкції проти Росії вже на нинішньому етапі. Також у законопроєкті передбачається додаткова підтримка України.

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