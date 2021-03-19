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    МАУ відновлює рейси, що були скасовані через пандемію

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    28 березня МАУ починає польотну програму за маршрутом Київ&nbsp;&ndash; Берлін&nbsp;&ndash; Київ - МАУ відновлює рейси, що були скасовані через пандемію
    28 березня МАУ починає польотну програму за маршрутом Київ – Берлін – Київ
    Фото з відкритих джерел

    Компанія відновлює авіарейси з Києва до Вільнюса, Берліна і Барселони, а також з Одеси до Стамбула

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновлює рейси, які були раніше припинені через пандемію. Перший рейс запланований на 28 березня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Так, компанія відновлює авіарейси з Києва до Вільнюса, Берліна і Барселони, а також з Одеси до Стамбула.

    «Починаючи з 28 березня МАУ починає польотну програму за маршрутом Київ – Берлін – Київ, з 29 березня по маршруту Київ – Вільнюс – Київ, Одеса – Стамбул – Одеса, і з 14 квітня 2021 за маршрутом Київ – Барселона – Київ», – йдеться в повідомленні.

    Рейси з Києва до Берліна здійснюватимуться три рази на тиждень щопонеділка, щочетверга і щонеділі.

    У Вільнюс - двічі на тиждень щопонеділка і щоп'ятниці.

    Із Києва до Барселони літаки курсуватимуть тричі на тиждень, а саме щопонеділка, щосереди і щосуботи.

    Авіаперельоти із Одеси до Стамбула також будуть здійснюватися тричі на тиждень, щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

    Також нагадаємо, що чеський авіаперевізник запускає польоти з Одеси до Праги. Польоти відбуватимуться уже з 3 квітня. Скористатись маршрутом можна буде двічі на тиждень.

    Крім того, у зв’язку з початком літньої навігації Ірландський лоукостер Ryanair запустить рейси за 18 напрямками з Києва та Одеси, ще 37 планується відновити з травня по липень.

    Перехід на літню навігацію розпочнеться 28 березня. Рейси виконуватимуться за напрямками Одеса – Берлін, Одеса – Рим, Одеса – Гданськ та Львів – Бергамо, Львів – Рим. Відновлення рейсів з Харкова відтермінували до травня.

    Теги: Туреччина Київ Одеса Європа Стамбул МАУ авіаперевезення Литва Берлін
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