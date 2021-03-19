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    Вбивця чеченського командира у Берліні виявився агентом ФСБ – Der Spiegel

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    Вадим Красіков - Вбивця чеченського командира у Берліні виявився агентом ФСБ – Der Spiegel
    Вадим Красіков
    Фото: Der Spiegel

    Нові докази були знайдені під час обшуків у будинку тещі Красікова в Харкові

    Українські спецслужби допомогли Німеччині підтвердити особу вбивці чеченського командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні. Під ім’ям Вадима Соколова приховувався росіянин Вадим Красіков. Про це пише Der Spiegel.

    Нові докази були знайдені під час обшуків у будинку тещі Красікова в Харкові. Там знайшли весільні фото Красікова, а також свідоцтво про шлюб.

    На кольорових фотографіях Красіков був зображений із різних ракурсів, що дозволило німецьким спецслужбам провести експертизу на встановлення особи. До того ж у Красікова на фото були характерні татуювання, які також були на тілі затриманого у Берліні вбивці Хангошвілі.

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    Вбивця чеченського командира у Берліні виявився агентом ФСБ – Der Spiegel
    Вбивця чеченського командира у Берліні виявився агентом ФСБ – Der Spiegel

    Видання зазначає, що отримані від України дані можуть переконати суд, що ніякого Вадима Соколова не існує, а справжнє ім’я затриманого – Вадим Красіков. Відповідно, російська влада напередодні вбивства видала йому підроблені документи, що дотично підтверджує зв’язок між Красіковим та спецслужбами РФ, і, відповідно, вбивця діяв за дорученням Росії.

    Зелімхан Хангошвілі був застрелений у Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинувачують 55-річного росіянина з паспортом на імʼя Вадима Соколова. За даними розслідувачів, справжнє імʼя Соколова — Вадим Миколайович Красіков, і він може бути причетний до замовного вбивства, скоєного в Москві в 2013 році. Імовірно, Красіков мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

    Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі. Розвідка США також вказує на причетність Кремля. Росія свою причетність традиційно заперечує.

    У грудні 2019 року на переговорах країн «нормандського формату» президент Росії Путін назвав Хангошвілі
    Путін назвав вбитого у Берліні грузина «організатором вибухів у московському метро» і пригрозив Німеччині теж вислати дипломатів «організатором вибухів у московському метро» і погрожував Німеччині теж вислати дипломатів.

    Теги: розвідка Росія суд ФСБ Путін документи президент влада Зелімхан Хангошвілі
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