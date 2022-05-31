Фото окупанта із награбованим добром на танку: українка з Попасної впізнала свої речі

Українка впізнала на танку скатертину з дачі, нову постільну білизну Disney для її дітей та червону ковдру

На фотографії, зробленій наприкінці травня, видно, як танк проїжджає повз розбомблені житлові будинки в місті Попасна

Українська біженка у Великій Британії Аліна Коренюк упізнала речі, які, очевидно, було вкрадено з її будинку, на одному з нещодавно опублікованих у мережі знімків. Майно жінки їхало на російському танку. Історію українки розповіло видання BBC.

На фотографії, зробленій наприкінці травня, видно, як танк проїжджає повз розбомблені житлові будинки в місті Попасна. За словами жінки, у коробці на фотографії лежить новий бойлер, який планувала встановити до початку війни.

Російський танк на вулиці міста Попасна в Луганській області 26 травня 2022 року. Фото: Reuters

Як пише видання, Аліна з дітьми покинули Україну 8 квітня і живуть у британської пари в Ноттінгемширі. Вона стверджує, що фотографію з танком було зроблено на вулиці всього за п'ять хвилин ходьби від її будинку. Спочатку її помітив чоловік.

Крім бойлера, українка впізнала на танку скатертину з дачі, нову постільну білизну Disney для її дітей та червону ковдру. Вона припустила, що постіль використали, щоб накрити щось, можливо, телевізор або інше електронне обладнання. Все це залишилося в будинку, коли сім'я була змушена виїхати.

Аліна зазначила, що не здивована тим, що сталося.

«Ми очікували, що все, що не знищили, вони вкрадуть. Ми припускали, що будинки в Попасній будуть розграбовані, нам багато разів про це говорили», – розповіла вона.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну фіксуються масові випадки мародерства, що чинили російські окупанти на захоплених територіях. Частину з викраденого вони продавали у Білорусі або відправляли додому поштою. «Здобиччю» росіян були продукти, комп'ютери та мобільні телефони, побутова техніка, одяг, білизна, садовий інвентар, велосипеди, коштовності, посуд тощо.

На поведінку окупантів звертали увагу іноземці. На початку квітня в Лондоні кілька десятків активістів провели акцію під посольством Росії у Лондоні, прийшовши туди з прасками, сковорідками та іншими речами, які часто викрадали військові РФ.