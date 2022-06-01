Чи дійсно всередині ЄС так багато зради?

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Не варто сприймати демократичні процеси, як слабкість

Ми не недооцінюємо всіх труднощів.

Ми знаємо, що нам знадобилося кілька тижнів, перш ніж ми змогли прийняти таке рішення, але сьогодні ми надіслали дуже сильний сигнал, тому що останніми годинами та останніми днями лунають спекуляції про ризик відсутності єдності Європейського Союзу.

І я вважаю, що як ніколи важливо показати, що ми вміємо бути сильними, ми вміємо бути твердими і вміємо бути жорсткими, щоб захищати свої цінності та захищати свої інтереси.

Шарль Мішель, президент Європейської Ради.

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– Було багато зради про «довго».

Несправедливої та безпідставної зради.

Бо нафтове ембарго вступить в силу в кінці року та час був, а країни і так щодня зменшували обсяги постачання

– Було багато зради в бік Німеччини та Франції

Несправедливої та безпідставної

Бо обидві країни підтримали його повністю та ще й доклали чимало зусиль для досягнення цього результату

– Було багато зради щодо відсутності єдності в ЄС

Несправедливої та безпідставної

«Паршива вівця» є в кожному союзі, а дискусії – не означає відсутність єдності

Дискусії та суперечки – це невід'ємна складова демократії

Цар сказав піддані зробили – це про автократії, які не життєздатні

Путін та Сі вже сказали, і ми бачимо, що з цього вийшло

– Не варто сприймати демократичні процеси, як слабкість

Це сила та антикрихкість

Добро має бути з кулаками, все вірно

І сьогодні добро б'ється та перемагає

– Наступне випробування газ

Можливо почнуть з обмеження цін

Джерело: блог Агії Загребельської

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