Роми заспівали патріотичні пісні у центрі Львова (відео)

Людям такий репертуар прийшовся до смаку

У центрі Львова музиканти ромської національності заспівали «Ой у лузі червона калина».

Четверо музик вирішили розважити перехожих виконанням патріотичних пісень. Це вже не перше відео за їх участі. Раніше вони виконували «Червону руту» та інші народні пісні.

Треба відзначити, що людям такий репертуар прийшовся до смаку, адже виконавці постійно отримували пожертви від вдячних слухачів.

Нагадаємо, сер Пол Маккартні не виконуватиме класичний хіт «Бітлз» «Назад в СРСР» на жодному зі своїх концертів у найближчому майбутньому – на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну.

Пісня 1968 року розповідає про російського шпигуна, який повертається до Радянського Союзу після перебування у Сполучених Штатах.