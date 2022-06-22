Ціна відновлення України: Bloomberg назвав космічну суму

Європа почала рахувати, скільки потрібно грошей на відновлення України

Відновлення України коштуватиме 1,1 трильйона доларів, вважає очільник Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр, пише Bloomberg.

Йдеться про зовнішню допомогу із відшкодуванням збитків, завданих повномасштабним російським вторгненням. Європа «має зіграти найбільшу роль» у фінансуванні відбудови, вважає Хойєр.

«Я виклав трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли я дивлюся на рівень руйнування в Україні», – сказав Хоєр, який керує кредитним відділом Європейського Союзу. Європа «мусить зіграти найбільшу роль» у цих зусиллях, сказав він на брифінгу у Франкфурті.

Хойєр додав, що зараз він намагається перерозподілити зобов'язання Європейського інвестбанку на суму від 1 до 1,5 млрд євро для відновлення України. Схвалення на ці кроки очільник ЄІБ може отримати вже на тижні.

Раніше повідомлялося, що РФ зруйнувала до третини інфраструктури України.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Конфедерації італійської промисловості Карло Бономі, присвячена участі підприємців з Італії у післявоєнній відбудові України.

Як повідомлялося, в липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України.

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