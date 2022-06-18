Маккартні відмовився виконувати хіт «Бітлз» на знак протесту проти війни в Україні

Маккартні розгорнув на сцені синьо-жовтий прапор під час концерту у місті Спокан, штат Вашингтон

Пісня 1968 року розповідає про російського шпигуна, який повертається до Радянського Союзу

Сер Пол Маккартні не виконуватиме класичний хіт «Бітлз» «Назад в СРСР» на жодному зі своїх концертів у найближчому майбутньому – на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Про це ідеться у статті Daily Mirror, повідомляє член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Пісня 1968 року розповідає про російського шпигуна, який повертається до Радянського Союзу після перебування у Сполучених Штатах.

Джерело повідомило газеті, що, незважаючи на те, що хіт має величезний успіх у публіки, було б «збоченням співати веселу рок-н-рольну пісню про Росію», вважає Маккартні.

Раніше легендарний співак та композитор Пол Маккартні підтримав Україну. Колишній учасник The Beatles розгорнув на сцені синьо-жовтий прапор під час концерту у місті Спокан, штат Вашингтон, в рамках свого світового турне Got Back. Він розмахував стягом, виражаючи солідарність з українцями на тлі війни.

Маккартні не вперше звернув увагу на війну. У лютому він опублікував фото з Майдану незалежності та згадав візит до України.

«Згадуємо, як грали для наших друзів в Україні на Майдані незалежності 2008 року та думаємо про них у цей тяжкий час. Ми посилаємо своє кохання та підтримку», – написав музикант.

Нагадаємо, раніше Україну підтримали багато інших публічних осіб – акторів, музикантів, спортсменів. Серед них – вокаліст гурту The Rolling Stones Мік Джаґґер.

30 квітня голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі прибула до Львова, аби підтримати українців. Вона завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові, де роздавала усім охочим автографи та не була проти, що її знімають. Також в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.