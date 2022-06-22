Три українські проєкти взяли призові місця на «Каннських левах»

Українські дизайнери підкорили «Каннських левів»

Три українські проєкти отримали призи на фестивалі творчості Cannes Lions («Каннські леви») в категорії дизайну.

Логотип Чорнобиля, що зникає, від BANDA посів друге місце в номінації Creation of a New Brand Identity (створення нового бренду).

Брендинг від BANDA

Третє місце в цій же номінації дісталося агенції Bickerstaff.734 за брендинг Хортиці.

Дизайн агенції Bickerstaff.734

А в номінації Spatial & Sculptural Exhibitions and Experiences (просторові та скульптурні експозиції) бронзу отримала Saatchi & Saatchi Ukraine за візуалізацію київської Батьківщини-Мати із ЛГБТ-прапором.

Батьківщини-Мати з прапором ЛГБТ

Раніше повідомлялося, що український фільм про режим СРСР переміг на фестивалі у Словаччині.

Нагадаємо, раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

Пізніше Kalush Orchestra звернулись до організаторів «Євробачення».