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  4. Три українські проєкти взяли призові місця на «Каннських левах»
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    Культура

    Три українські проєкти взяли призові місця на «Каннських левах»

    &laquo;Каннським левам&raquo; до душі робота українських дизайнерів - Три українські проєкти взяли призові місця на «Каннських левах»
    «Каннським левам» до душі робота українських дизайнерів
    фото з відкритих джерел

    Українські дизайнери підкорили «Каннських левів»

    Три українські проєкти отримали призи на фестивалі творчості Cannes Lions («Каннські леви») в категорії дизайну.

    Логотип Чорнобиля, що зникає, від BANDA посів друге місце в номінації Creation of a New Brand Identity (створення нового бренду).

    Брендинг від BANDA

    Брендинг від BANDA

    Третє місце в цій же номінації дісталося агенції Bickerstaff.734 за брендинг Хортиці.

    Дизайн агенції Bickerstaff.734

    Дизайн агенції Bickerstaff.734

    А в номінації Spatial & Sculptural Exhibitions and Experiences (просторові та скульптурні експозиції) бронзу отримала Saatchi & Saatchi Ukraine за візуалізацію київської Батьківщини-Мати із ЛГБТ-прапором.

    Батьківщини-Мати з прапором ЛГБТ

    Батьківщини-Мати з прапором ЛГБТ

    Раніше повідомлялося, що український фільм про режим СРСР переміг на фестивалі у Словаччині.

    Нагадаємо, раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

    Пізніше Kalush Orchestra звернулись до організаторів «Євробачення».

    Теги: росія окупанти війна конкурс Україна окупація #stoprussia
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    Три українські проєкти взяли призові місця на «Каннських левах»