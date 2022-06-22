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    Думки вголос

    «Русский мир» Путіна-Кобзона вбиває дітей у рідному місті… Кобзона!

    • Микола Томенко

      Лідер Громадського руху "Рідна країна", доктор політичних наук

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    Кобзон завжди підтримував політику Путіна - «Русский мир» Путіна-Кобзона вбиває дітей у рідному місті… Кобзона!
    Кобзон завжди підтримував політику Путіна
    фото з відкритих джерел

    Російські війська використали касетні снаряди для удару по Часовому Яру

    Багато повідомлень про черговий злочин російської орди вбивць, ґвалтівників і мародерів військового злочинця Путіна у місті Часовий Яр, що у Бахмутському районі на Донеччині.

    Як повідомляє Донецька ОВА, російські війська використали касетні снаряди для удару по місту. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, 11 людей дістали поранення, серед них – шестеро дітей.

    Нагадаю, що Часовий Яр – це місто де народився «народний артист ДНР і ЛНР» та партійний соратник Путіна Йосип Давидович Кобзон.

    Символічно, що «Російський світ», який так затято пропагував в Україні Кобзон, вбиває людей, в тому числі дітей у його ж рідному місті.

    Не забуваємо також, що в часи Кучми-Януковича Табачник-Гордон і десятки ректорів вузів возили по Україні цього пропагандиста «Російського і радянського світу» як «живого Леніна», який вчив і виховував «темних та затурканих укрАїнців».

    Пам‘ятаємо нашу історію!

    Боремося за остаточне звільнення України від «Російського світу»!

    Джерело: блог Миколи Томенка

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    Теги: росія Йосип Кобзон окупанти діти війна путін Україна артист злочин окупація #stoprussia
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    «Русский мир» Путіна-Кобзона вбиває дітей у рідному місті… Кобзона!