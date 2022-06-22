«Русский мир» Путіна-Кобзона вбиває дітей у рідному місті… Кобзона!
Російські війська використали касетні снаряди для удару по Часовому Яру
Багато повідомлень про черговий злочин російської орди вбивць, ґвалтівників і мародерів військового злочинця Путіна у місті Часовий Яр, що у Бахмутському районі на Донеччині.
Як повідомляє Донецька ОВА, російські війська використали касетні снаряди для удару по місту. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, 11 людей дістали поранення, серед них – шестеро дітей.
Нагадаю, що Часовий Яр – це місто де народився «народний артист ДНР і ЛНР» та партійний соратник Путіна Йосип Давидович Кобзон.
Символічно, що «Російський світ», який так затято пропагував в Україні Кобзон, вбиває людей, в тому числі дітей у його ж рідному місті.
Не забуваємо також, що в часи Кучми-Януковича Табачник-Гордон і десятки ректорів вузів возили по Україні цього пропагандиста «Російського і радянського світу» як «живого Леніна», який вчив і виховував «темних та затурканих укрАїнців».
Пам‘ятаємо нашу історію!
Боремося за остаточне звільнення України від «Російського світу»!
Джерело: блог Миколи Томенка