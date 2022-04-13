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    Думки вголос

    Крига скресла. Коментар до заяви президента США про геноцид

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    •  glavcom.ua
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    Байден одним з перших назвав Путіна вбивцею, а тепер визнав, що дії путінської орди&nbsp;&ndash; це геноцид українського народу - Крига скресла. Коментар до заяви президента США про геноцид
    Байден одним з перших назвав Путіна вбивцею, а тепер визнав, що дії путінської орди – це геноцид українського народу
    фото з відкритих джерел

    Триває 49-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Отже сталося: Джо Байден уперше назвав війну Росії проти України геноцидом. Це надзвичайно важлива заява Президента США в контексті подальших кроків зі створення Міжнародного трибуналу, юридичного дослідження злочинів і визначення покарання за них. Крига скресла.

    Одна тільки заувага. Сьогодні, 13 квітня. Цього дня в 1940 році розпочався один з етапів депортації українського населення з Західної України. Тоді загалом було виселено близько 320 тисяч осіб. Те саме російські окупанти чинять сьогодні на захоплених територіях. Буквально вчора з'явилося повідомлення про те, що кремль переселяє українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру та за Полярне коло, і вже близько 100 тисяч осіб опинилися за тисячі кілометрів від своїх домівок.

    Тобто практика сталінських часів (а хвилі депортацій накочувалися на українців багато разів, згадана тут не поодинока) триває. Ми говоримо і доводимо світу, що геноцидом були три Голодомори, пережиті Україною в 20 столітті. Але геноцидом були і знищення мешканців Батурина після захоплення його царськими військами під проводом князя Меншикова 2 листопада 1708 року, і масові убивства українців у Харкові, Полтаві, Києві більшовицькою ордою під проводом Муравйова в 1918.

    Тоді ще не існувало визначеного поняття геноциду, але геноцид московії щодо України існував. І існуватиме, доки існуватиме московія. З цього мусимо виходити, і це мусимо пояснювати західним партнерам та й співвітчизникам, які сподіваються, що московія здатна покаятися.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден геноцид війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Крига скресла. Коментар до заяви президента США про геноцид