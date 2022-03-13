Френсіс Фукуяма: Підготовка до поразки Росії

Поразка Росії позбавить нас від страшної думки про занепад глобальної демократії

Я пишу ці слова зі Скоп'є, Північна Македонія, де перебуваю вже тиждень, викладаючи один з наших курсів «Академії лідерства для розвитку».

З погляду на доступність інформації спостерігати за війною в Україні тут цілком можливо, за винятком того, що, по-перше, я перебуваю в сусідньому часовому поясі, і, по-друге, що на Балканах Путіна підтримують більше, ніж в інших частинах Європи. Останнє багато в чому пов'язане з Сербією і тим, що ця країна виробляє вакцину Sputnik.

Френсіс Фукуяма (фото: fondsk.ru)

Тож, користуючись нагодою, я хочу зробити кілька прогнозів:

Росія прямує до повної поразки в Україні. Російське стратегічне планування було некомпетентним, тому що ґрунтувалося на помилковому припущенні: українці прихильно ставляться до Росії і їхні війська зазнають краху одразу після вторгнення. Солдати країни-агресора навіть взяли з собою урочисту форму для параду перемоги замість додаткових боєприпасів та пайків. На цю мить Путін спрямував на операцію більшу частину всіх своїх армій — він не має величезних резервів сил, які він міг би залучити до участі у війні. Російські війська застрягають за межами різних українських міст, стикаючись з величезними проблемами із постачанням та постійними нападами українців. Крах їхнього становища міг би бути раптовим і катастрофічним, а не повільним через війну на виснаження, як це відбувається зараз. Армія в полі досягне тієї точки, коли її не можна буде ні забезпечити, ні вивести, а бойовий дух повністю випарується. Така ситуація зараз принаймні на півночі країни. Окупанти почуваються краще на півдні, але ці позиції буде важко утримати, якщо північ паде. До того, як це станеться, дипломатичне вирішення війни неможливе. Немає жодного компромісу, який був би прийнятним як для Росії, так і для України, враховуючи втрати, яких вони зазнали на цей час. Рада Безпеки ООН вкотре довела свою марність. Єдиною корисною річчю було голосування на Генеральній Асамблеї, яке допомагає виявити поганих або уникливих світових гравців. Обидва рішення адміністрації Байдена не оголошувати безпольотну зону або допомогти передати польські МіГи були правильними; вони зберегли холодний розум у такий напружений емоційний момент. Набагато краще, щоб українці перемогли росіян наодинці. Це позбавить Москву виправдання, що на них напав блок НАТО, а також допоможе уникнути всіх очевидних можливостей ескалації. Зокрема, польські МіГи мало чим би зарадили Україні. Важливішим є постійне постачання «Джавелінів», «Стінгерів», «Байрактарів TB2», медикаментів, обладнання зв'язку та обміну розвідданими. Я припускаю, що розвідка НАТО, яка діє поза межами України, вже скеровує українські збройні сили. Звісно, ціна, яку платить Україна, величезна. Та найбільшої шкоди завдають ракети та артилерія, з якими ні МіГи, ні безпольотна зона нічого не можуть вдіяти. Єдине, що зупинить бійню, це розгром російських сил на землі. Путін не переживе поразки своєї армії. Він має підтримку, тому що його вважають сильною людиною. Що він зможе запропонувати, коли продемонструє некомпетентність і втратить силу примусу? Вторгнення вже завдало величезної шкоди популістам усього світу, які до нападу одностайно висловлювали симпатію до Путіна. Серед них Маттео Сальвіні, Жаїр Болсонару, Ерік Земмур, Марін Ле Пен, Віктор Орбан і, звичайно, Дональд Трамп. Політика війни показала їхні відверто авторитарні нахили. Війна досі була гарним уроком для Китаю. Як і Росія, Китай за останнє десятиліття створив, здавалося б, високотехнологічні збройні сили, але вони не мають бойового досвіду. Погану роботу російських ВПС, швидше за все, повторить ВПС Народно-визвольної армії, яка також не має досвіду управління складними повітряними операціями. Ми можемо сподіватися, що китайське керівництво, обмірковуючи майбутні дії проти Тайваню, не буде обманювати себе щодо власних можливостей, як це зробили росіяни. Маю надію, що Тайвань сам усвідомлює необхідність підготовки до війни, як це зробили українці, та відновлення військової служби. Однак, давайте не будемо передчасно вдаватися до поразницьких настроїв. Турецькі дрони стануть бестселерами. Поразка Росії дасть можливість «новому народженнб свободи» і позбавить нас від страшної думки про занепад глобальної демократії. Дух 1989 року житиме завдяки відважним українцям.