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    Росіянка із Гостомеля звернулась до Путіна (відео)

    Ніхто путіна в Україну не кликав - Росіянка із Гостомеля звернулась до Путіна (відео)
    Ніхто путіна в Україну не кликав
    скріншот з відео

    Триває 17 доба відкритої війни Росії проти України

    Росія продовжує «звільняти» український народ, руйнуючи міста та вбиваючи мирних громадян.

    Росіянка Наталія, яка живе в Гостомелі Київської області, вирішила звернутися до Путіна з цього приводу.

    «Ви розумієте, я сама росіянка. І я маю сказати, що я все життя мріяла повернутися на свою батьківщину.

    Але на даний момент я маю сказати, що таких сволочів, як вони, я у своєму житті ще не бачила! І я ніколи не могла подумати про те, що вони приїдуть мене «захищати». Я їх просила про це? Я просила Кадирова забрати моє золоте колечко собі на ворота?» – висловила обурення мешканка Гостомелю.

    Нагадаємо, міста Волновахи на Донеччині фактично вже не існує через війну Росії проти України. Більшу частину населення евакуювали, а інфраструктуру повністю зруйнували окупанти. Про це заявив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

    За його словами, Волноваський район до повномасштабного вторгнення РФ налічував понад 100 тисяч населення.

    Теги: Росія окупанти війна українці #stoprussia
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    Росіянка із Гостомеля звернулась до Путіна (відео)