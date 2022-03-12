Росіянка із Гостомеля звернулась до Путіна (відео)

Триває 17 доба відкритої війни Росії проти України

Росія продовжує «звільняти» український народ, руйнуючи міста та вбиваючи мирних громадян.

Росіянка Наталія, яка живе в Гостомелі Київської області, вирішила звернутися до Путіна з цього приводу.

«Ви розумієте, я сама росіянка. І я маю сказати, що я все життя мріяла повернутися на свою батьківщину.

Але на даний момент я маю сказати, що таких сволочів, як вони, я у своєму житті ще не бачила! І я ніколи не могла подумати про те, що вони приїдуть мене «захищати». Я їх просила про це? Я просила Кадирова забрати моє золоте колечко собі на ворота?» – висловила обурення мешканка Гостомелю.

Нагадаємо, міста Волновахи на Донеччині фактично вже не існує через війну Росії проти України. Більшу частину населення евакуювали, а інфраструктуру повністю зруйнували окупанти. Про це заявив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, Волноваський район до повномасштабного вторгнення РФ налічував понад 100 тисяч населення.