Що зараз відбувається на Київщині: найнебезпечніші напрямки

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура

Бородянка заблокована, в Ірпені зараз бої

Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Київська обласна державна адміністрація розповіла, що наразі відбувається на Київщині та де найнебезпечніші напрямки.

Білоцерківський район

Жителям Гребінківської та Фурсівської громад було чутно звуки вибухів збоку міста Васильків. Декілька сигналів тривоги, обстрілів не зафіксовано.

Бориспільський район

У районі об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, ситуація стабільна. Сили оборони – у підвищеній боєготовності. Проводиться робота з укріплення блок-постів. Постійно забезпечується вирішення гуманітарних питань.

Бучанський район:

У Макарівській громаді відсутні водопостачання, газ, електрика, зв’язок.

По Бородянській громаді переміщається ворог. Готується евакуація населення.

Бородянка заблокована, інфраструктура зруйнована.

В Гостомельській громаді - переміщення технікою ворога. Інфраструктура зруйнована.

В Ірпені - бої.

Броварський район

Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад.

У цих громадах проводяться бойові дії. А саме:

Калитянська громада: у селах Бервиця, Мокрець, Заворичі, Семиполки;

Великодимерська громада: у селах Гребельки, Кулажинці, Русанів, Світильня, Велика Димерка, Богданівка, Шевченкове, неподалік сіл Бобрик та Рудня;

Баришівська громада: – села Перемога та Рудницьке;

Калинівська громада – село Скибин.

В населених пунктах Калитянської громади ситуація стабілізувалася. Ворожі війська активності не проявляють.

Газопостачання у селах Заворичі та Мокрець відновлене. Відновили електропостачання. Поки що залишається відсутнім зв'язок.

Вишгородський район

Вишгородська, Петрівська та Пірнівска територіальні громади - населенню надається необхідна допомога, здійснюється патрулювання вулиць.

В окупованих Іванківській, Димерської та Поліської територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

Продовжується евакуація людей з окупованих Димерської громади.

Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах.

Обухівський район

У районі всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад району працюють у звичайному режимі. Об’єкти критичної інфраструктури під охороною.

Фастівський район

Ситуація стабільна контрольована. Фастівська громада приймає біженців та надає допомогу в їх розміщенні.

Найбільш небезпечні напрямки:

Житомирська траса

Буча – Ірпінь – Гостомель

Макарів

північ Вишгородського району.

Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.