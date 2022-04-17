У пропагандиста Соловйова сталася істерика через знищення крейсера «Москва»

Соловйов звинуватив російських військових у тому, що вони не догледіли за крейсером

Російським військовим дісталося від Соловйова

Російський пропагандист Володимир Соловйов неабияк засмутився через загибель флагмана Чорноморського флоту Росії ракетного крейсера «Москва».

Зокрема, Соловйов звинуватив російських військових, що вони не догледіли за крейсером.

«Я в гніві від того, що сталося з флагманом Чорноморського флоту «Москвою». Коли ми кажемо, що так, йому було багато років. Так, він пройшов ремонт. Так, у цієї серії кораблів дійсно є вразливі місця, родові травми, я все розумію. Ви тільки поясніть, як ви змогли його втратити? Ви мені поясніть, якого біса ви опинилися саме в цій точці Чорного моря, саме в цей час?», – сумно заявив пропагандист.

Нагадаємо, 13 квітня флагман Чорноморського флоту був уражений двома українськими проти корабельними ракетами «Нептун».

Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

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