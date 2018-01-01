Російські найманці в Сирії: хто вони і як отримують прибуток

Так звані «Вагнерівці» отримують 20% прибутку з об’єктів, які охороняють у Сирії

За словами експерта Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслана Левієва, в найманці в основному йдуть жителі російської і української провінції, що не можуть знайти роботу, і ті, що мають несплачені кредити. [READ_MORE] «Вагнерівці», згідно з документами, отримують 20% прибутку з об’єктів, які охороняють у Сирії.



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Знищення російських найманців з ЧВК «Вагнера» у Сирії. Скрін-шот з відео

Так звані «Вагнерівці» отримують 20% прибутку з об’єктів, які охороняють у Сирії

За словами експерта Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслана Левієва, в найманці в основному йдуть жителі російської і української провінції, що не можуть знайти роботу, і ті, що мають несплачені кредити.

«Вагнерівці», згідно з документами, отримують 20% прибутку з об’єктів, які охороняють у Сирії.

Джерело: Радіо Свобода