  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Російські найманці в Сирії: хто вони і як отримують прибуток

    Так звані «Вагнерівці» отримують 20% прибутку з об’єктів, які охороняють у Сирії
    За словами експерта Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслана Левієва, в найманці в основному йдуть жителі російської і української провінції, що не можуть знайти роботу, і ті, що мають несплачені кредити. [READ_MORE] «Вагнерівці», згідно з документами, отримують 20% прибутку з об’єктів, які охороняють у Сирії.
    • Сьогодні, 18:09
    • Розсилка
    <span>Знищення російських найманців з ЧВК&nbsp;&laquo;Вагнера&raquo; у Сирії. Скрін-шот з відео</span>
    Знищення російських найманців з ЧВК «Вагнера» у Сирії. Скрін-шот з відео

    Так звані «Вагнерівці» отримують 20% прибутку з об’єктів, які охороняють у Сирії

    За словами експерта Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслана Левієва, в найманці в основному йдуть жителі російської і української провінції, що не можуть знайти роботу, і ті, що мають несплачені кредити.

    Читайте також

    «Вагнерівці», згідно з документами, отримують 20% прибутку з об’єктів, які охороняють у Сирії.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Росія Сирія Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ