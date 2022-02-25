Російськи окупанти розстрілюють цивільне населення України. Моторошні кадри (18+)
Обстріл мирного населення на трасі біля Херсону
24 лютого 2022 року російськи загарбники розпочали повномасштабну вйну проти України
Під Херсоном родина українців, яка евакуйовувалась потрапила під обстріл російських окупантів.
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Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.