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    Російськи окупанти розстрілюють цивільне населення України. Моторошні кадри (18+)

    Обстріл мирного населення на трасі біля Херсону - Російськи окупанти розстрілюють цивільне населення України. Моторошні кадри (18+)
    Обстріл мирного населення на трасі біля Херсону

    24 лютого 2022 року російськи загарбники розпочали повномасштабну вйну проти України

    Під Херсоном родина українців, яка евакуйовувалась потрапила під обстріл російських окупантів.

    Дивіться моторошні кадри:

    Увага! Використувється ненормативна лексіка!

    Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.

    Теги: окупанти війна обстріл населення
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    Російськи окупанти розстрілюють цивільне населення України. Моторошні кадри (18+)