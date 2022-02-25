Джонсон вивісив український прапор над своєю резиденцією у Лондоні

Прем'єр Британії переговорив із президентом України Зеленським та пообіцяв підтримку Лондона найближчими днями

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон після розмови з президентом Зеленським, про який повідомляє сайт британського уряду, щоб висловити свою солідарність з Україною, ухвалив рішення вивісити над своєю резиденцією на Даунінг стріт національний прапор України.

У ході розмови президент Зеленський поінформував прем'єр-міністра Джонсона про останні дії Росії, включаючи ракетно-артилерійські удари по українських містах та про жахливі події в Києві рано вранці.

Прем'єр-міністр Джонсон запевнив президента Зеленського, що весь світ зляканий тим, що робить Путін. Він віддав належне мужності та героїзму українського народу у протистоянні російському насильству та висловив глибокі співчуття загиблим.

Прем'єр-міністр пообіцяв надати Україні подальшу підтримку Великої Британії найближчими днями, оскільки народ України продовжує демонструвати, що Путін не може діяти безкарно.

Напередодні прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії. Джонсон сказав, що сума грошей, яку громадяни Росії зможуть покласти на свої банківські рахунки у Великій Британії, буде обмежена.

За його словами, авіакомпанії «Аерофлот» заборонять польоти до Британії, а щодо техніки, що продається в Росію, буде запроваджено «жорсткий експортний контроль».

Також відомо, що Рада Європи готова вигнати Росію з організації.