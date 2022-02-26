Польща закриє повітряний простір для російських літаків

Раніше Британія припинила авіасполучення з Росією

Прем'єр Польщі повідомив про швидке закриття повітряного простору для літаків із Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький доручив уряду підготувати ухвалу про закриття польського повітряного простору країни для літаків із Росії, повідомлення про рішення було опубліковано в особистому Twitter-акаунті політика.

«Я доручив підготувати ухвалу Ради міністрів, яка закриє повітряний простір для російських авіаперевізників», — поінформував.

Poleciłem przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która doprowadzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 25, 2022

Раніше дві найбільші британські авіакомпанії повідомили, що їхні літаки припинили використовувати повітряний простір Росії. Згідно з заявами British Airways та Virgin Atlantic, авіакомпанії перестали використовувати російський повітряний простір після отримання підтвердження про запровадження санкцій Москви щодо Лондона.

Нагадаємо, Україна оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків. Рішення ухвалили через напад Росії на Україну. «Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації ОЦВС України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору», – йдеться у заяві «Украероруху».

Нагадаємо, в ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні. Обстріли українських мирних міст розпочалися о 4 ранку, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.