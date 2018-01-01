Розстріл хмельницького Майдану: полковник СБУ не відповів за свої дії, але купив Porsche

В активістів Революції Гідності у Хмельницькому 19 лютого 2014 стріляли з кулемета Калашникова з приміщення управління СБУ

Полковник Віктор Крайтор, який очолював управління СБУ у Хмельницькій області під час Революції Гідності, у жовтні 2017 року вийшов на пенсію без жодного покарання, а за рік до того купив собі Porsche Cayenne за 1,5 млн грн. При цьому саме Крайтор після розстрілу активістів у Хмельницькому 19 лютого 2014 року публічно взяв на себе повну



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В активістів Революції Гідності у Хмельницькому 19 лютого 2014 стріляли з кулемета Калашникова з приміщення управління СБУ

Полковник Віктор Крайтор, який очолював управління СБУ у Хмельницькій області під час Революції Гідності, у жовтні 2017 року вийшов на пенсію без жодного покарання, а за рік до того купив собі Porsche Cayenne за 1,5 млн грн. При цьому саме Крайтор після розстрілу активістів у Хмельницькому 19 лютого 2014 року публічно взяв на себе повну відповідальність за віддання наказу на застосування зброї.

В активістів Революції Гідності у Хмельницькому 19 лютого 2014 стріляли з кулемета Калашникова з приміщення управління СБУ. Тоді смертельно поранили Людмилу Шеремет, іще 4 активістів отримали травми від кулеметної черги. Пізніше вночі від пострілів загинув іще один активіст, Дмитро Пагор, і близько десятка отримали поранення.

Наступного дня тодішній голова управління СБУ у Хмельницькій області Віктор Крайтор двічі публічно взяв на себе відповідальність за віддання своїм підлеглим наказу на застосування зброї: вперше - на мітингу на центральній площі Хмельницького, вдруге - виступаючи з трибуни обласної ради. Тоді ж він написав рапорт на звільнення.

Джерело: Bihus.info