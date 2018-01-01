СБУ викрила на хабарі двох посадовців Рівненської митниці

Посадовці вимагали гроші за безперешкодне переміщення товарів широкого вжитку через державний кордон України

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі заступника начальника та інспектора одного з міжнародних пунктів пропуску на Рівненщині. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що посадовці вимагали гроші за безперешкодне переміщення товарів широкого вжитку через державний кордон України. За оперативною інформацією,