До Філіппін наближається потужний тайфун: десятки тисяч евакуйованих (відео)

Жителі евакуйовані в укриття, розташовані у школах та урядових будівлях. Деяких людей забирали з домівок примусово

На Філіппінах десятки тисяч людей евакуювали в укриття, оскільки до узбережжя країни наближається сильний тайфун. Про це повідомляє Associated Press.

Тайфун Рей зафіксували за 175 кілометрів на схід від південної провінції Сурігао дель Норте. Він посилюється вітром швидкістю до 185 кілометрів на годину з поривами до 230 км на годину та рухається на захід. Сьогодні вже в другій половині дня він може накрити острови Дінагат на південному сході країни.

У деяких південних і центральних провінціях діє штормове попередження у зв'язку з тайфуном. Місцевих жителів закликають триматися подалі від узбережжя та розташованих у низинах селищ, інших ризикованих районів через можливі повені та зсуви.

Філіппінська берегова охорона заборонила суднам виходити в зону високого ризику, зупинила роботу поромів та вантажних суден у десятках портів. Рятувальники готуються до евакуації та рятувальних операцій. Скасовано десятки внутрішніх авіарейсів.

Десятки тисяч жителів евакуйовані в укриття, розташовані у школах та урядових будівлях. Деяких людей евакуювали примусово. Водночас влада намагається уникати великих скупчень в укриттях через небезпеку зараження «Омікроном».

До слова, у Греції внаслідок шторму загинула людина.

Нагадаємо, що територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинули десятки людей. Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

Також повідомлялося, що місто Аліканте (Іспанія) накрив град.

Ще у центральному В'єтнамі в результаті стихії загинули не менше 18 людей або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги. У країні пройшли сильні дощі, які викликали повені та зсуви.

Як повідомлялося, через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині.