До Філіппін наближається потужний тайфун: десятки тисяч евакуйованих (відео)

Тайфун Рей зафіксували за 175 кілометрів на схід від південної провінції Сурігао дель Норте. Він посилюється вітром швидкістю до 185 кілометрів на годину з поривами до 230 км на годину та рухається на захід. Сьогодні вже в другій половині дня він може накрити острови Дінагат на південному сході країни.

У деяких південних і центральних провінціях діє штормове попередження у зв'язку з тайфуном. Місцевих жителів закликають триматися подалі від узбережжя та розташованих у низинах селищ, інших ризикованих районів через можливі повені та зсуви.

Філіппінська берегова охорона заборонила суднам виходити в зону високого ризику, зупинила роботу поромів та вантажних суден у десятках портів. Рятувальники готуються до евакуації та рятувальних операцій. Скасовано десятки внутрішніх авіарейсів.

#OdettePH / #TyphoonOdette has made landfall — conditions will continue to deteriorate across the central #Philippines.pic.twitter.com/6zM2oOJf7U