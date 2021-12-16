До Філіппін наближається потужний тайфун: десятки тисяч евакуйованих (відео)
Жителі евакуйовані в укриття, розташовані у школах та урядових будівлях. Деяких людей забирали з домівок примусово
- На Філіппінах десятки тисяч людей евакуювали в укриття, оскільки до узбережжя країни наближається сильний тайфун. Про це повідомляє Associated Press.
Тайфун Рей зафіксували за 175 кілометрів на схід від південної провінції Сурігао дель Норте. Він посилюється вітром швидкістю до 185 кілометрів на годину з поривами до 230 км на годину та рухається на захід. Сьогодні вже в другій половині дня він може накрити острови Дінагат на південному сході країни.
【悲報】只今のフィリピン・レイテ島 #台風22号 pic.twitter.com/8yWqqoUmAz— yohei_koyama cebu philippines (@yohei_koyama) December 16, 2021
У деяких південних і центральних провінціях діє штормове попередження у зв'язку з тайфуном. Місцевих жителів закликають триматися подалі від узбережжя та розташованих у низинах селищ, інших ризикованих районів через можливі повені та зсуви.
深夜から明日未明にかけてがヤマ場という感じ。15：40分現在、ここシライでは雨が降ってますが、土砂降りではありません。#台風22号 #Odette pic.twitter.com/r6lRmcVdPR— フランシスコ 中村 (@Francis__Xavier) December 16, 2021
Філіппінська берегова охорона заборонила суднам виходити в зону високого ризику, зупинила роботу поромів та вантажних суден у десятках портів. Рятувальники готуються до евакуації та рятувальних операцій. Скасовано десятки внутрішніх авіарейсів.
#OdettePH / #TyphoonOdette has made landfall — conditions will continue to deteriorate across the central #Philippines.pic.twitter.com/6zM2oOJf7U— Ben Noll (@BenNollWeather) December 16, 2021
Десятки тисяч жителів евакуйовані в укриття, розташовані у школах та урядових будівлях. Деяких людей евакуювали примусово. Водночас влада намагається уникати великих скупчень в укриттях через небезпеку зараження «Омікроном».
#TyphoonOdette in our area. Stay safe everyone. #CagayanDeOro pic.twitter.com/VLTE6Xt6IJ— LB Bulosan Jr (@iamlorvileejr) December 16, 2021
До слова, у Греції внаслідок шторму загинула людина.
Нагадаємо, що територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинули десятки людей. Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.
Також повідомлялося, що місто Аліканте (Іспанія) накрив град.
Ще у центральному В'єтнамі в результаті стихії загинули не менше 18 людей або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги. У країні пройшли сильні дощі, які викликали повені та зсуви.
Як повідомлялося, через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині.